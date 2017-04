1911. aastast peetava Monte Carlo ralli üks etappe sõidetakse jaanuaris alati siin. Vaid paar päeva hiljem kogunevad ajaloolised sõiduvahendid, et anda korralik lahing Rallye Historique’i nimel. Sel aastal, kaks nädalat enne F1 etappi kihutavad Monaco võidusõidurajal e-vormelid ning sügisel selgub, kes on kõige kiirem ralliäss elektriauto roolis.

Autohullu jaoks on Monaco tõeline paradiis, kus hea õnne korral (Jackpot? Rikas lesk ja ootamatu armumine?) end pikemaks sisse seada võiks. F1 on vaid üks ja sugugi mitte kõige vanem võistlus, mida auväärne Automobile Club de Monaco korraldab.

Vormel 1 maailmameistrivõistluste kuues etapp sõidetakse tänavu 25.-28. mail Monacos. Alates 1929. aastast on Monaco vürstiriik maailma kiiremaid autojuhte võõrustanud, tänavugi oodatakse F1 Monaco Grand Prix’le kaugelt üle 100 000 külastaja.

Linnalegendi järgi on selles linnriigis iga kolmas vastutulija vähemalt miljonär. See selgitab ka erakordselt kõrget Lambode ja Ferraride kontsentratsiooni linnatänavatel. Place du Casino on üks pop-up autonäituste meeliskohti, meie külaskäigu ajal olid seal väljas haruldased superautod.