USA pornotööstuse katusorganisatsioon The Free Speech Coalition (FSC) kutsus üles peatama täiskasvanute filmide tootmist – põhjenduseks kartus, et ühel näitlejatest on HI-viirus, teatas Independent.

FSC andis hoiatuse välja viiruse võimaliku leviku ennetamiseks. Teadaanne tehti pärast seda, kui üks näitlejate tervise kaitseks loodud andmebaasi sissekannetest ei läbinud HIV-testi.

Organisatsiooni veebilehel avaldatud teadaandes öeldakse, et kõnealune näitleja pole "pärast viimast negatiivset testi osalenud ühelgi võttel, mis sisaldab kehavedelike vahetamist".