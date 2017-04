AskMeni autor istus oma pikakarvalise taksi Douglasega kohvikus ja leidis igati arusaadavatel põhjustel, et koer on mehe parim sõber – ning üleüldse on koer lemmikloomana parem kui kass. Muuhulgas sellepärast, et ühtki kassi kohvikus polnud. Ja sestap, et – tunnistagem ausalt – kassil on enda omanikust reeglina ka üsna ükskõik.

British Journal of Health on toonud välja, et koeraomanikel on vähem terviseprobleeme kui neil inimestel, kel koera pole. Koerasõpradel on madalam vererõhk ja kolesteroolitase ning neil esineb vähem infarkte.

3. Koer = trenn

Netflix on tore asi, aga kui majas on koer, siis võib diivanil vedelemise nädalavahetused unustada. Koer kingib sulle iga päev vähemalt tunnikese värske õhu käes, helendavast ja silmiräsivast sinisest ekraanist eemal. Lemmikloom annab sulle päevas 10 000 sammu ja hangunud aju taaskäivituse.

4. Koer toob daamide tähelepanu

Taksiga kohvikus istunud autor pidi korduvalt töö katkestama, sest viis erinevat naist peatus tema laua juures väikseks lobisemiseks. Naisi veetles see nunnu karvane asjandus ta jalge vahel. See tähendab: taksikoer süles. Praegusel antisotsiaalsel ajal, mil kaaslannat leitakse ekraanidel näpuga vasakule ja paremale nühkides, on koer parimaid võimalusi päris vestluse algatamiseks ja ehtsate tutvuste loomiseks. Veelgi parem: naised tulevad ise sinu juurde.

5. Koer peletab stressi

Buffalo ülikooli uuringu kohaselt suudavad koeraomanikud stressi paremini taluda. Kassiomanikud muide ka. Tööinimesel tuleb teinekord ette, et ta ei jaksa vastata neile 4000 e-mailile või peab mahutama kolme päeva töö ühteainsasse päeva. Aga kui sa vaatad, kuidas koer rõõmsalt toast kööki lippab, must sokk hambus, või limpsib tundide kaupa oma mune, siis tundub stressamine kuidagi mõttetu. Kui teda ei morjenda tähtajad või hiljaks jäänud maksed, siis miks sind peaks?

6. Koer teeb sind paremaks inimeseks