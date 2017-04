Nii mõnigi mees on kevadistel nädalavahetustel kerge dilemma ees. Aeda on kogunenud sületäis õunapuuoksi ja pisut muud aiaprahti. Täpselt nii vähe, et seda autoga jäätmejaama viia pole mõtet – ja nii palju, et prügikasti kah ei viska. Tõsise ja toeka välikamina ehitamiseks napib aega ja raha ning samas ei tahaks oksarisu naabrite elupuuheki lähedal niisama muru peal kah põletama hakata. Maakividest ringike tundub liiga primitiivne ja ebapraktiline.

Kirik keset küla on lihtne telliskividest tulease, mis mõningal määral hoiab tuult väljas ja leeke sees ning mille ehitamine ei nõua erilisi oskusi ega vahendeid.

Ausalt öelda pühendab Zporcelli13 Imguri isetegemisrubriigis veidike liiga palju juttu ja pilte sedavõrd lihtsale asjale, aga üht-teist on tema isetegemisprojektist siiski õppida.