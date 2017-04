Kihlasõrmus, põlvili laskumine, need kaunid sõnad... Aga kui vastus pole see, mis oodatud? Veebilehel Awkward.com on kaksteist lugu abieluettepanekutest, mis läbi kukkusid. Neid lugusid lugedes tasub meeles pidada: mitte ükski naine pole kohustatud mehele "jah" ütlema. Põhjused selleks võivad varieeruda täiesti loogilistest üsna kummalisteni. Aga põhjus on alati.

1. Täiesti mõistlik

Noormees ja neiu on praegugi koos. Mees nägi kõvasti vaeva, et luua kõige romantilisem atmosfäär abieluettepanekuks. Kuid tüdruk mõtles temast kainema peaga ja ütles: "Me pole selleks lihtsalt valmis." Tagantjärele sai mees aru, et see oli tõsi. Nende suhe on pärast ettepanekust loobumist isegi tugevamaks muutunud.