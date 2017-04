Viis kõige levinumat nutitelefoni akude kestvusega seotud müüti, mis tuleks unustada, kui soovid oma telefoni eluiga pikendada. Müüte lükkab ümber Tele2.

Müüt: ei ole vahet, millal ja kui kaua nutitelefoni akut laadida

Tegelikkus: kui te oma nutitelefoni kuigi palju ei kasuta või kui vahetate seda iga kord, kui uus mudel välja tuleb, siis võite seda laadida millal ja kuidas aga soovite. Ent kui tahate, et see võimalikult kaua parimas töökorras püsiks, siis ärge laske kunagi akul täiesti tühjaks joosta. Rusikareegel on järgmine: selleks, et teie nutitelefoni aku kestaks võimalikult kaua, laadige see 80% täis ja alustage laadimist siis, kui aku laetuse tase langeb 20% peale.