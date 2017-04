Kõik arvavad, et keha toodab rasva. Su keha ei tooda rasva. Keha on arendatud tootma kõike, mida see vajab, juba neist aegadest saati, kui esimene kala veest välja roomas.

Õli, mida su peanahk tekitab, on samasugune nagu see, mis tekib su küünarvartele ja reitele. Aga millegipärast võtame seda oma pea puhul väga tõsiselt, sest meid on õpetatud sellest mõtlema kui "rasvasest".

Püüdsin seda meestele selgitada. Varem ütlesin: "Mõtle kui head näevad su juuksed välja matkamas olles." Kui lähed nädalaks kodust välja, saab su keha võimaluse end ise reguleerida, su juuksed pole rasvased ega pulstunud.

Nüüd ütlen lihtsalt: "Kas sul on müts?" Vastatakse jah. Ütlen: "Sa pole seda mütsi eluski pesnud. See ei lehka millegi järele. Ja see pole rasvaga kaetud."

Asjad pole alati nii käinud

Guugelda "1960s men's hairstyles" ehk meeste 60ndate soenguid. Nüüd guugelda meeste 70ndate soenguid. Näed vahet? Jah, vahepeal leiutati šampoon.

Kui 60ndatel olid juuksed siledalt tagasi kammitud ja kontrolli all, siis 70ndatel muutusid soengud suuremaks ja kohevamaks.

Tekkinud oli koduse juuksestiliseerimise toodete tööstus. Varem pidid naised šampoonitamiseks ilusalongi minema. Ja isegi esimeste koduskasutamiseks mõeldud toodete puhul kulus aega, juukseid pesti kord nädalas ja naised ütlesid "Sel päeval ma välja minna ei saa, pesen tol õhtul juukseid".

Korraga olid kodus kasutamiseks mõeldud juuksehooldustooted olemas ja ka mehed hakkasid neis kasutama. Aga võib arvata, et enne 1967. aastat mehed juukseid ei pesnud.

Ained, mida sa ei vaja. Lahendamaks probleeme, mida sul pole

Tänapäeval pesevad pea kõik mehed oma juukseid. Ja šampooni esimene koostisosa on ammooniumlaurüülsulfaat. See on põrandapesuvahend. Paneme vahenditesse ammooniumit ja sulfaate, et saada seda "kriuksuvalt puhast" tunnet. Ja need ained põletavad su juukseid.

Enamikul šampoonipudelitest on esimeste koostisosadena kirjas ammooniumlaurüülsulfaat, naatriumlaurüül-eetersulfaat ja glütseriin. Kehageeli puhul on ainus erinevus, et nn palsam ehk glütseriin on kirjas esimesena. Aga juuksed ei tunnista glütseriini niisutajana. See vaid tundub näppude vahel libe.

Ei suuda oma juukseid kontrolli all hoida? Võib-olla on probleem stiilis

Peale "rasvasuse" kartuse on meeste puhul levinuim šampooni kasutamise põhjus soov oma juukseid kontrolli all hoida. Enamasti pestakse juukseid iga päev ja siis lükatakse paremalt vasakule (enamik mehi on paremakäelised). Aastaid vaatlemist on mulle andnud tõdemuse, et 90% meestest kasvavad juuksed hoopis vasakult paremale. Niisiis võiks suunata juukseid lihtsalt nende kasvusuunas.

Mida ma ise kasutan?

Olgu, sa vaatad šampooni nüüd kriitilisemalt. Aga tahad, et pea oleks puhas. Sa ei taha ka kõõma. Mida teha?

Ma ise müün pihuharju – sellised väiksed ovaalsed plastist harjakesed, millel on lühikesed harjased. Need on minu teema. Kuni sa oma skalpi koorid, on su juustega kõik korras.

Võta kuuma dušši ja koori oma peanahka harjaga paar korda nädalas. Kui tuled spordisaalist, siis kasuta sama harja, et higist lahti saada. Kõik.

Puhastusvahenditest soovitan vaid kõige leebemaid. Näiteks Cetaphil, mida kasutatakse ilma veeta. Veel meeldib mulle bränd nimega Mother Dirt. Nemad ütlevad, et duši all käimist ei tohiks nii religioosselt võtta.