Dirty Wheel leiab allolevat videot kommenteerides, et nii selle Vene rekajuhi kui tema sõprade "munad on ilmselt terasest".

Ülipika ja suure palgikoormaga ZIL-157 ületab koolmekohas jõge. Kõik oleks ilus: on ju "krokodill" ikkagi taktikaline veoauto, sel on 5,6-liitrine mootor ja 109 hobujõudu. Aga paraku on koorem pikk ja kipub masina esiotsa üles tõstma, mistõttu on sel kuuerattalisel rekal raskusi teisele kaldale tõusmisega.

Aga Vene mehed ei jää hätta.