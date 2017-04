American Airlinesi töötajale anti sel nädalal üle autasu selle eest, et ta päästis jaanuarikuus ühel ja samal päeval kahe inimese elu.

Christofer Hatchu oli lõpetamas oma vahetust, kui nägi põrandal üht reisijat, kirjutab wsoctv.com. Endine vabatahtlik tuletõrjuja mõistis, et maaslamaja on saanud südamerabanduse. Olles vaevalt lõpetanud mehele esmaabi andmise, sai ta teada, et 10 väravat eemal oli teinegi inimene saanud südamerabanduse. Hatchu tõttas ka sinna appi.

Arstide sõnul ei oleks kumbki reisija ellu jäänud, kui Hatchu ei oleks olnud lähedal ja abi osutanud.

"Ma arvan, et ma olin lihtsalt õigel ajal õiges kohas," nentis kangelane ise.