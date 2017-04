Eestis saab aastaringi jagada tinglikult kaheks: suve- ja talverehvihooajaks. Ükski vastutustundlik sõidukijuht ei sõida aastaringselt suverehvidega, sest mõistab kui ohtlik see on. Huvitaval kombel aga on päris palju neid, kes arvavad, et lamellidega või naeltest puhastatud talverehvidega suvel sõitmine on okei. Ei, ei ole. Kohe selgitame, miks.

Talverehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist 31. märtsini ja kohustuslik 1. detsembrist 1. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemisel kasutada talverehve 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Muul ajal on talverehvidega sõitmine keelatud.

Paljud arvavad, et sama jooksu rehvide kasutamine aastaringselt on ökonoomsem nii auto kui rahakoti jaoks. Levinud kokkuhoiumeetod on vanadelt talverehvidelt naelte eemaldamine: nii saab hooaja venitada sügisesse, mil on aeg soetada uued naastud või lamellid. Selline käitumine on ohtlik.