Väike lihtne pudel, mustades toonides sildil punase vihmavarjuga keegi. Vähene kollane vaht kaob üsna kiirelt. Õlle värvus - vähese punase helgiga must. Magusakas aroomis on aimata tšillit, kuid suitsu jagub ehk vaid õrna vine jagu.

Esmamekk on keskmisest raskema kehaga, magusakas, väääikese vürtsika torkega. Keskmaitse muutub keha toekamaks, üldfoon magusamaks, koos sellega ronib ka vürtsikuse näidik mööda skaalat üles. Lõppmaitse on magusakas-mõrkjas, juba kergelt imperial stoutide maailma riivav ning keeleküljed pinisevad mõnusal tšilliga mürades. Järelmekis jõuab kohale vähene leebe suitsusus, veidike sobilikku röstist hapukust, tšillisädemed õhetavad veel kaua kurgulaes.

Raskepoolse kehaga, vähekarboniseerunud ja veidi õlija paletiga, magusakas-vürtsikas-magusakas-vürtsikas-mõrkjas-hapukas-vürtsika buketiga Übertasandi rüübe. Tegelikult võiks ju ka rohkem kiita, kuid pisitibatillukese pettumuse valmistab see, et lubatud suits jääb vaid aimamise tasemele. Igatahes oleks see sobilik klaasike peale toekat pubirooga, andmaks elule vürtsi.