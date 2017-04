"Olen lugenud, et joomisest täielikku mäluauku kukkumine on väga haruldane, aga mul juhtub seda umbes pooltelt kordadest, isegi vaid ühest või kahest napsust," kirjeldab kodanik Myusrnameisgr8fukoff Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane". "Tean inimesi, kes pole kunagi mäluauku kukkunud ja inimesi, kes kukuvad mõnikord, aga ainult tõsiselt karmist joomisest. Mis juhtub inimese ajuga, kui ta ära kukub? Kas on olemas mingeid tõsiseltvõetavad uuringuid selle kohta, miks mõnedega seda juhtub ja teistega mitte? (Ma ei pea siin silmas mäluauke, kus üksikasjad on ähmased ja mälestused udused.)"

Helmles jagab vastuseks ülevaadet enda vastavasisulistest eksperimentidest, mille kohta märgitakse kohe, et tema "pühendumus teadusele on imetlusväärne". Kõlab see nii:

"Kui olin mõne kuu jooksul regulaarselt mäluaukudega hädas olnud, siis eksperimenteerisin sellega natuke. Lugesin, et see on seotud vere alkoholitasemega, mis mingil kindlal hetkel hakkab segama pikaajalist mälu. Otsustasin igal reedel enne pubisse minekut piirata oma kalorite tarbimist ja seal jõin umbes 3 tunni jooksul kuus pinti õlut. Jätsin toidukordi vahele: hommik, lõuna, õhtusöök.