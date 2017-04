Kui täpne olla, siis on ÕL Mehele rula-eksperimendi vedavaks jõuks akutrell, aga eks see ju suuremale osale meessoost valdavalt kruvide keeramise vahendiks olegi. Kuid 1WD- ehk üherattaveoline elektrirula on Eestimaa kauplustes saadaolevate materjalide põhjal täiesti valmistatav. Sealjuures koduste vahenditega ning keskmise Eesti mehe kontorirotikäekestega. Raskeim osa polegi mitte töö, vaid hoopis vajalike detailide leidmine. Kas ning kuidas see meie teedel liigub – see on muidugi iseasi.

Aus ülestunnistus: ÕL Mehele trelli jõul liikuvat rula ise välja ei mõelnud, kõik sai alguse hoopis sellest videost.

"Inspire To Make'i" meistrimees kasutab alusena tõelist kergliiklusteede kuningat ehk pikka ja laia longboard-rula. Rularatta külge kinnitab ta harjastest vabastatud traatharjaketta. See ühendub elektritrelli nurgaadapteriga (abivahend, mis võimaldab kuni 90-kraadise nurga all puurida). Sinna külge käib trelli painduv otsikuhoidja. Ja seda omakorda pikendatakse pika kruviotsikuhoidja abil. Viimane neist detailidest ühendatakse akutrelliga. Ja voilà! Läheb sõiduks: pärast mõningast harjutamist väidetavalt kuni 16 km/h.