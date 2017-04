Ida-Ukrainas on sõja algusest saati erinevad lõhkekehad tapnud 42 last ja 109 on saanud vigastada.

Ukraina sapöörid on Donbassis kahjutuks teinud juba 150 000 miini ja mürsku, kuid paraku see on vaid tilk meres, kuna hinnanguliselt kuluks piirkonna puhastamiseks lõhkekehadest 10 kuni 15 aastat, teatas UNIAN.

Praegustel andmetel tuleks nii Donetski kui Luganski oblastis lõhkekehadest puhastada suurusjärgus 700 000 hektarit, kuid praeguseks on puhastatud vaid 3000 hektarit, millele tänavu lisandub veel 1000 hektarit lõhkekehadest puhastatud maad.