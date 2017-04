Koristuseksperdid ­väidavad, et kohti, mis kipuvad igapäevase koristamise käigus tähelepanuta jääma, on igas kodus – kui just pererahvas pole koristus­koolitusel käinud.

Kui sageli pesed hambaharjatopsi? Aga seebihoidja alust? Seinakapi pealset? Vaata oma vannitoas ringi ja mõtle järele: kus on need kohad, kus võib end peita salakaval mustus, mida sa aga iga päev koristada ei märka. Asja on lihtne parandada: edaspidi alusta koristamist alati just nendest kohtadest.

Valamukapp

Prügikastile on tühjendamisest vähe, mõistlik on see iga kord enne uue prügikoti kastipanekut ka puhtaks pesta. Ikka juhtub midagi kotist mööda pudenema ja nii võib see kasti põhja haisema ja hallitama jääda. Prügikasti tühjendamisega koos tuleks üle käia ka valamukapi sisemus, siis ei saa sinna midagi kogunema hakata ja puhastamine ei võta kunagi palju aega.

Dekoratiivpadjad

Magamiseks mõeldud patju puhastatakse oluliselt sagedamini kui diivanipatju, ometi määrduvad viimased palju rohkem: diivanile satuvad koerad-kassid, lapsed kipuvad neist onne ja laevu ehitama või patju muidu mänguhoos põrandale vedama – ja vahel juhtub, et ema-isagi kasutavad diivanipatja taldriku- või arvutialusena. Nii koguneb patjadesse mustus ja sinna teevad pesa tolmulestad. Elutuba koristades tuleks alati tolmuimejaga põhjalikult puhastada ka diivan, eemaldatavaid padjakatteid värske õhu käes kloppida-tuulutada ja aeg-ajalt pesta. Pesemisel järgi täpselt katete siseküljel olevaid juhiseid – või küsi nõu mööblipoest.

Lülitid ja ukselingid

Ukselinkide ja näiteks esikulülitite ümbrus on tõenäoliselt üks pisikuterohkemaid kohti kodus – kasutatakse neid ju kohe õuest tulles, kui käed on veel pesemata, puhastamine kipub aga tavakoristuse käigus tihtilugu meelest minema. Nii mõneski muidu kõigiti kenas ja puhtas kodus võib seetõttu lülitil või lingiümbruses mustuseviirgu märgata. Et seda ei juhtuks, loo süsteem: näiteks käi kõik lülitid, kapinupud ja ukselingid üle kindlal nädalapäeval, kui muud koristamist plaanis polegi. Aega ei kulu palju, aga puhtus on tagatud.

Laevalgustid

Tülikas on lae all turnida, aga tasub mõelda, et paksu tolmukihiga kaetud valgusti ei anna ruumi pooltki nii palju valgust kui peaks. Vähe sellest: kui kasutad hõõglampe, kuumutavad need pidevalt valgustil olevat tolmukihti ja toaõhk pole seetõttu just värskeim. Nooremal rahval tasuks eakate sugulaste juurde sattudes sellised kohad üle käia – vanemas eas pole laudadel-taburettidel turnimine just kõige targem tegu.

Aknakardinad

Eemalt vaadates võivad kardinad näida täiesti puhtad, aga mõtle järele: millal need viimati pesus olid? Mida sagedamini aknaid avatakse, seda kiiremini koguneb kardinatesse tänava- ja õietolmu ning muud mustust. Selles on lihtne veenduda, kui kardinaid käsitsi pesta – pesuvee värvi nähes ei tahaks ise ka uskuda, et just äsja pidasid neid kardinaid üsna puhasteks. Käi koristades kardinatestki kergelt tolmuimejaga üle ja pese neid korrapäraselt või vii keemilisse puhastusse.

Pesumasin

Kui tunned elamises levivat kerget ebameeldivat hõngu, mille allikat ei leia, kontrolli alati üle pesumasin – muidu võid kergesti jõuda välja sinnamaale, et ebameeldiva lõhna saab külge ka masinas pestav pesu. Hallitus- ja kopituslõhnast rõivastel on päris raske vabaneda, lihtsam on korrapäraselt puhastada pesumasina filtrit ja masin läbi pesta. Selleks lase tühjal masinal üks tsükkel töötada kõige kuumemal režiimil, pesuaine sahtlisse kalla äädikat ja masinasse puista söögisoodat.

Nõudepesumasin

Masin, mis aina nõusid peseb, ei saa ise määrduda: sinna koguneb toidu- ja pesuvahendi jääke, katlakivi, kui nõud pikemaks masinasse seisma juhtuvad jääma, siis ka hallitust. Puhasta korrapäraselt nõudepesumasina filtrit ja lase masinal üks kord töötada tühjalt, lisades tõhusat puhastusvahendit.

Kohvimasin