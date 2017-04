GQ vahendab selliseid lapse kasvatamise nõuandeid, mida iga isa ja ema kuuleb ning mida kohe kindlasti mitte arvesse võtma ei peaks. Sellist kasutut nõu jagavad pereliikmed ja sõbrad, aga ka inimesed, keda sa vaevu tunned. Kõik nõuanded, mis algavad sõnadega "Minu ajal ..." Jah, tädi Tiina, sa juba oled maininud, et sina lasid titel "end välja nutta", lapsevanker kuskil kaugemas aianurgas. Detsembrikuus. Ja et "see tegi imesid", kui hammaste lõikumise ajal sai piima sisse pandud brändit või hõõrutud igemeid viskiga. Aga tänapäeval enam selliseid asju ei tehta. Meie elame oma ajastul, meil on oma praktikad ja ohutusjuhendid ja ükski neist ei sisalda lapse täisjootmist. Vt ka "noh, sulle see ju kahju ei teinud".

"Maga siis, kui laps magab"

Jajah. Kas peaksin ka tolmu imema siis, kui laps tolmu imeb, ja tühjendama pesumasinat, kui laps pesumasinat tühjendab? Põhimõtteliselt me teame küll, kui oluline on kasutada neid norskamise võimalusi, kui elu neid pakub, aga lapse uinakuaeg on sageli ainuke aeg, kui saab kogu selle majapidamisjama ära teha. Ja isegi kui sul pole meetripikkust tegemiste nimekirja, on tite uneaeg ainus hetk, kui saad vaadata telekast midagi peale multikate või lõpuks rahus oma Facebooki linti kruvida. "Kui laps sind hammustab, siis hammusta vastu" Eip. "Sinu asemel ma ei teeks seda" Aitäh. Aga asi on selles, et sina ei ole mina. Ja tegelikult ma ei küsinud sinu kuramuse nõu. "Hangi veel üks, siis nad lõbustavad teineteist" Võib ka juhtuda, et nii on sul kaks diktaatorit, kes moodustavad ühisrinde vaid küpsiste nuiamiseks – muul ajal aga tegelevad valdavalt sellega, kuidas teineteisest võimalikult palju verd välja peksta. "Armasta iga hetke" Vanemate maal on palju hetki, mis lihtsalt pole armastamist ja meeldejätmist väärt. Näiteks, kui sa karjuvat last kapuutsipidi kaubanduskeskuse kommiriiuli juurest minema lohistad. Või kui jälitad jõmpsikat pool päeva potiga ja siis avastad, et tal on juba ammu õnnestunud s*ttuda DVD-de kappi. Mõned päevad seisnevad vaid ellujäämises.