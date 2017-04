70% naistest arvab, et see tõik näitab üht kindlat asja: isegi, kui sa kellegi teisega ei maga, siis tahad sa seda teha.

Sa ei läinud pärast seda kontoripidu kolleeg Pille juurde, ehkki too üsna ühemõtteliselt kutsus – ja arvad, et sinu südametunnistus on oma tüdruksõbra ees igati puhas. Aga tegelikult võid sa iga päev piiri ületada ja naist tolle arvates petta, ise seda samas teadmatagi. Sest naiste jaoks on petmise piirid märksa avaramad kui lihtsalt seks, vahendab Men's Health .

61% naistest leiab, et sa ei pea tingimata olema kellegagi füüsiliselt lähedane, et asi oleks teie suhte mõttes sobimatu – piisab sellestki, kui sul on nn "emotsionaalne afäär". Näiteks otsid oma naissõbra tuge, kui oled vihane või stressis.

3. Saadad flirtivaid sõnumeid.

Suurem osa naiste jaoks on see punane lipp. Isegi kui need sõnumid pole puhas "sexting" ehk seksuaalse tooniga teated, on see ikkagi libe tee. Sest need väljendavad alateadlikku soovi olla nähtud, kuuldud ja ihaldatud.

4. Lähed lõunale kellegagi, kes sulle meeldib.

Paljude naise arvates on see truudusetuse märk. Sest nende arvates võib ka selline puhtalt seltskondlik eine viia millegi enamani.

5. Lähed sõpradega stripiklubisse.

Kas sul oleks mugav, kui su tüdruk vehiks rahatähtedega, kutsumaks mõnd ilusat meest enda näo juures oma varustusega hööritama? Kui sul pole probleemi suruda oma nina naljaviluks strippari rindade vahele, siis näitab see nii mõnegi naise arvates, et sa oled ka väljaspool klubi valmis piire ületama.

6. Vaatad ilma temata pornot.

Enamik naisi ei pea seda siiski petmiseks – aga umbes viiendik küll. Enamasti on see komme ju ka üsna kahjutu ja partner peaks seksuaalsuse valdkonnas austama sinu isikupära. Aga kui porri liiga palju saab, siis võib see sind viia oma suhtes välja fantaasiamaailma, kust sa väga ei taha lahkuda.

7. Jälgid sotsiaalmeedias oma eksnaist.