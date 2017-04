Meest pole kodus neli ööpäeva. Lõpuks jõuab kohale.

"Kus sa kolasid?" käratab naine.

"Kujuta ette, see kuradi Bin Laden saatis mulle tööle kirja. Avan ümbriku - seal on aga see valge pulber!"

"Issand! Siberi katk!?"

"Hullem veel - tripper!"