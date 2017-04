Tuumapommi plahvatuse kohta räägitakse meil kaht võllanalja. "Mida teha, kui tead, et läheduses plahvatab kohe tuumapomm? – Võta valge lina ümber ja hakka lähima surnuaia poole jalutama." "Mida peab sõdur tegema, kui on oodata tuumapommi plahvatust? – Heitma kõhuli nii, et relv jääb tema alla. Ah et miks? No ikka selleks, et relv üles ei sulaks." Aga Lifehacker on tõsimeeli koostanud teadlaste-spetsialistide toel ülevaate selle kohta, kuidas inimene peaks käituma ja kuhu pagema, kui tema piirkonnas (pange tähele: üsna lai mõiste ja ilmselt ka ala) plahvatab aatomipomm. Ja noh, äkki on neist teadmistest tõesti kasu juhul, kui see litakas käib kuskil veidi kaugemal ...

Tuumapommi plahvatusest saad teada siis, kui toimub äkiline ereda valge valguse välgatus, mis võib sind pimestada, kui oled 50 miili (80,5 km) raadiuses plahvatuse epitsentrist. Kui su vaateväli mingil hetkel taas selgineb ja sa ei tunne äkilist sügava rahu tunnet, siis oled järelikult elus.

Veel üks aatompommi plahvatuse tunnusmärke on esimese kuni kolmanda astme põletused, kui oled sattunud asuma epitsentrist kuni 16 kilomeetri raadiuses. Ja muidugi see tuumapommi kaubamärgiks olev seenekujuline pilv taevalaotuses.