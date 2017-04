Üks maailma parimaid lennufirmasid, Emirates, vähendab USA presidendi Donald Trumpi tõttu oma lende Ameerika Ühendriikidesse.

Kuna Donald Trump on kehtestanud mitmete moslemiriikide kodanikele sissesõidukeelu Ameerika Ühendriikidesse, siis on kahanenud ka nõudlus, kirjutab Travel and Leisure. Seega on vahendatud ühenduste arvu 12 linnalt viiele.

Emiratesi lennufirma esindaja sõnul hakatakse Fort Lauderdale’i ja Orlandosse lendama senise seitsme korra asemel viis korda nädalas. Juunis tühistatakse pool lendudest Seattle’isse ja Bostonisse ning edaspidi saab sinna vaid korra päevas.

Kuni tänavu jaanuarini, mil esimesed keelud rakendati, oli huvi USA-sse reisimise vastu suur.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on teinud teatud riikidest USA-sse reisivate turistide elu üsna keeruliseks, keelates mõne riigi kodanike sisenemise täielikult ning kehtestas mõningatest riigist väljuvatel lendudel elektroonikakeelu.