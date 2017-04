Voldiksae peamiseks miinuseks võib lugeda tera karastatust, mis võtab kasutajalt ära nende teritamise võimaluse. Ka on murekohaks saelehe väändumine. Kui leht on kõverdunud, võib töövahendi kokkuvoltimine osutuda pea võimatuks ja siis muutub suhteliselt hädiseks ka sae sihtotstarbeline kasutamine.

Tänu kompaktsusele ja kergusele on voldiksaagi ääretult mugav seljakotti või lihtsalt taskusse pista ja seetõttu on see ideaalne abimees igale kaitseliitlasele, kes tahab valmis olla igaks elujuhtumiks, kuid ei soovi endaga kaasa tarida ülemäära palju varustust. Tihtipeale pole viimane variant isegi võimalik.

Voldiksaed on looduses hakkamasaamiseks olulised abivahendid, kuid milline on hea ja kvaliteetne voldiksaag? Kaitse Kodu! võttis asja uurida.

Oma testis otsustasime katsetada voldiksaage, mis on enamikule inimestele kohalikust kaubandusvõrgust kõige kättesaadavamad. Enamasti leiab neid suuremate ehituspoodide aiandusosakondadest nimetuse alt "oksasaag“. Tingimuseks oli, et saagide mõõtmed ja kaal jääksid enam-vähem samasse kategooriasse. Kõrvale jätsime saed, mis moodustavad osa mingist multitööriistast, sest sihtotstarbelisel kasutamisel on nende kasutegur on üsna väike.

Saed

Lähtudes seatud parameetritest, jäi sõelale kolm saagi. Kindlasti pole need ainsad võimalikud variandid, kuid testimise ajal olid ainsad saadaolevad.

FXA

Suurbritannia tootja FXA tooted on tuntud selle poolest, et jäävad enamasti üsna odavasse hinnaklassi. See kehtib ka voldiksae kohta, mida ettevõte toodab Vietnamis ühe meilgi tegutseva ehituspoodide keti tarbeks. Vähemalt nii seisab pakendil.

Sae käepide on valmistatud plastikust ning suures osas kaetud kummitaolise materjaliga, mis peaks niisketes oludes haaret parandama. Sae pikkus lahtisena on 40,5 cm ja kinnisena 22,5 cm. Tera pikkus on aga 18,5 cm. Saag kaalub ligikaudu 200 g.

Grouw

Taani tööstuskaupade hulgimüüja HP Værktøj aiatööriistade brändi Grouw alt müüakse peamiselt hobirohenäppudele tarvilikke tooteid. Loomulikult mitte just väga kallilt, kui lähtuda kaubamärgi tunnuslausest – õige toode õige hinnaga.

Sae käepide on valmistatud eranditult plastist. Haarde parandamiseks niisketes oludes on sellele osaliselt peale pressitud muster. Lisaks on käepideme seljal sae mugavamaks kasutamiseks spetsiaalne pöidlatugi.

Tera on valmistatud Jaapani terasest märgistusega SK5. Internetiallikate põhjal on tegemist väga hea materjaliga just käsitööriistadele, seda tänu kulumiskindlusele. Saag tervikuna on aga toodetud Taiwanis.

Avatuna on saag 40 cm ja suletuna 26 cm pikk. Tera pikkus seevastu on ainult 17 cm. Kaalub natuke üle 200 g.

Fiskars Xtract SW73

Põhjanaabrite Fiskars on testitud saagide tootjate hulgas ilmselt kõige tuntum nimi. Paraku on nime tuntusega üsna võrdelises seoses ka hind. Isegi kui saag ise on valmistatud Koreas.

Sae käepide on plastikust ja osaliselt kaetud kummiga. Fiskars ise kutsub seda kooslust SoftGrip. Sae pikkus lahtisena on 35,5 cm ja kinnisena 22,5 cm. Tera on aga 16 cm ning valmistatud kroomiga kaetud roostevabast terasest. Saag kaalub täpselt 116 g.

Lisaks on sae pakendil lühike, joonistega varustatud kasutus- ja hooldusjuhend ning tööriista vööle riputamise õpetus, tänu millele ei tohiks hätta jääda ka kõige algajam metsamees või hobiaednik, üleelajatest rääkimata.

Fiskarsi tootevalikus on loomulikult ka teisi voldiksaage, kuid need jätsime kõrvale, sest need ei olnud kas meile kättesaadavad või ei mahtunud testi parameetritesse.

Test

Sae testimiseks on ainult üks hea meetod – saagimine. Proovisime saagide omadusi 3,5 cm läbimõõduga kuival puupulgal ning tulemused ei üllatanud.

Kõige rohkem aega (1 minut ja 5 sekundit) võttis saagimine FXA voldiksaega ning seda kahel põhjusel. Esiteks hakkas saag umbes poole peal puitu takerduma ning teiseks ei fikseerinud käepide tera korralikult ära. Üldiselt võibki FXA toote kõige suuremaks puuduseks pidada nigelat koostekvaliteeti, mis jääb silma ka ilma tööriista proovimata.

Grouwi saag töötas iseenesest laitmatult, kui puidul oli juba soon sees. Soone sissesaagimine nõudis aga üksjagu pingutamist, mis seletab ka tööriista võrdlemisi keskpärast tulemust – 53 sekundit. Koostekvaliteedilt on Grouw üsna hea, välja arvatud haardekindlus niisketes tingimustes. Plastik lihtsalt pole nii hea kui kummi.

Kõige kiiremini, kõigest 15 sekundiga, saagis puupulga läbi Fiskarsi saag. Samuti väärib tunnustust tööriista kasutusmugavus ja kooste kvaliteet – kerge, kuid tugev, püsib hästi käes ning on ka kõige parema disainiga.

Proovisime ka saagide vastupidavust ning võib heal meelel täheldada, et ükski testitud tööriist käest, see tähendab umbes meetri kõrguselt, maha kukkudes katki ei läinud. Kuna katse eesmärgiks ei olnud tööriistade lõhkumine, ei hakanud me nende vastupidavust ekstreemsemate vahenditega proovima.

Tulemus

Nimi küll maksab, kuid selle testi põhjal võib väita, et täiesti õigustatult. Testitud saagide hulgast oli parim Fiskarsi toode. Teised kaks võib kohe heaga kõrvale jätta.

Loomulikult võib vastu argumenteerida, et Fiskarsi saag on kõige lühem ja kergem, kuid voldiksaed ei olegi mõeldud metsa langetamiseks. Pigem ikkagi okste ja väikeste puude mahavõtmiseks, millest enamat pole meile enamasti vajagi. See on ka põhjus, miks me sae üld- ja tera pikkust eraldi ei hinnanud. Küll aga läks arvesse sae suurus voldituna, sest sellest sõltub, kas keegi viitsib tööriista endaga kaasas kanda või mitte.