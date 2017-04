Ukraina võimude kontrolli all olevas Donbassis on hakanud süvenema separatistlikud meeleolud, mille peamiseks põhjuseks on piirkonna raske majanduslik olukord ning rahulolematus keskvõimuga.

Ukraina ajakirjaniku Denis Kazanski sõnade kohaselt on majanduslik olukord Donetski ja Luganski oblastis jätkuvalt raske, edastas UNIAN.

Põhjuseks on nii majanduslike sidemete katkemine separatistide kontrolli all olevate oblasti piirkondadega, kui ka rindejoone lähedus, mis hoiab eemale investeeringud. Kõik see on endaga kaasa toonud massiliselt probleeme, mille lahendamist inimesed pikisilmi ootavad.