Kes meist ei tahaks, et auto oleks ilus nagu uus. Et see nii püsiks, tuleb autot mõistlikult hoida ja hooldada. Kui aga auto värvkate on juba tuhmunud ja kriime kogunud, siis on mõistlik otsida usaldusväärne autopesula ja tellida auto poleerimine.

Et sellest teemast paremini aru saada, püüame alustuseks kokku leppida auto poleerimise mõiste. Ühes klaasipesu vahendite reklaamis öeldi kunagi, et pritsi puhastusvahend klaasile ja poleeri see puhtaks. Me kõik saame väga hästi aru, et rätiga pinna kergel hõõrumisel ja mitme poleerimispastaga kasutades elektrilist poleerimise käiaga, on väga suur vahe. Korralik auto poleerimine ja viimistlemine võtab tavaliselt aega 1-1,5 päeva. Niisiis auto poleerimine ei ole lihtslt hooldusaine peale pritsimine ja rätiga laiali nühkimine.

Auto poleerimine (õigemini lihvimine ja poleerimine) tähendab värvipinnalt kriimude eemaldamist ning ning läikima poleerimist. Kvaliteetne auto poleerimine peab andma sellise tulemuse, et autot vaadates ei ole võimalik

aru saada, kas seda on poleeritud või on tegemist uue autoga. Et töötulemus vastaks ootustele, lepi üksikasjad teenusepakkujaga eelnevalt kokku.

Alljärgnevalt anname mõned näpunäited (levinud vead, mis juhtuvad auto poleerimisel), millest tasuks auto poleerimise tellimisel kohe juttu teha:

1. Värv keema lastud. Auto poleerimisel kasutatakse pehmeid poleerimispatju (villast ja poroloonist), mis oskusliku kasutamisega annavad hea tulemuse. Teatavasti tekib pindade omavahelisel hõõrdumisel soojus. Nii on ka auto poleerimisel. Liiga suure poleerimise ketta kiiruse ja surve kombinatsioonil võib auto värv minna kohati liiga kuumaks, mille tulemuseks on kole “keema

läinud värvi” laik.

2. Plastikusse sisse lastud. See on isegi levinum poleerimisviga. Poleerimise käia servaga poleeritakse üle plastikdetailiosa. See aga sulab pindmiselt väga kergelt ning tulemuseks on selgelt nähtav sulamise jälg.

3. Poleerimispasta jäägid auto keredetailide vahel. Pastajäägid detailide vahel on samuti väga levinud nn kvaliteedi viga auto poleerimisel. Üldiselt on need hästi näha kõikidel autodel, aga tumedatel autodel on see viga eriti silmapaistev. Õnneks on see probleem lihtsalt parandatav näiteks järgmise autopesu korra ajal.

4. Fantoomlaigud värvipinnal. Vahest paistavad värvkattel väikesed ümmargused auto värvitoonist vaid mõnevõrra heledamat tooni laigud. Need on sageli auto värvimise järel mullikeste maha lihvimisest jäänud liivapaberi jäljed. Need on tegelikult suhteliselt lihtsalt eemaldatavad. Oluline on vaid, et keretööde teostaja teeks natuke järelkontrolli. Auto poleerimisel täidab poleerimispasta sageli need väikesed ebatasasused ning auto üle andmisel kliendile ei ole need koheselt nähtavad. Need ilmuvad nähtavale sageli hiljem.

5. Sillerdused. Sillerdused, hologrammid, kuidas keegi neid soovib nimetada, on poleerimise töö käigus värvkatte pinnale jäänud poleerimise jäljed. Need on nähtavad päikesekiirte käes, sõidukite Xenon tulede käes ja nüüd ka LED-tehnoloogial tanavavalgustuse all. Kvaliteetne poleerimine sisaldab ka käiajälgede eemaldamist. Tähele tuleb panna sedagi, et sageli on need “hologrammid” kohe pärast poleerimist peidus. Need tulevad nähtavale mõne nädala kuni paari kuu jooksul, kui silikooni sisaldavad poleerimispasta täiteained on hakanud autolt maha kuluma. Mõistlik oleks auto poleerimise tellimisel juba eelnevalt kokku leppida, et antaks ka “hologrammide” garantii, mis tähendab, et kui need ilmuvad nähtavale näiteks kuu aja pärast, siis töö teostaja on kohustatud need eemaldama tasuta.

6. Kas auto vahatamine on hinna sees või lisaraha eest Auto poleerimisteenust pakutakse mitmeti. Mõnes autopesulas on poleerimisteenuse paketi sisse arvestatud ka korralik püsivaha. Mõnel pool tuleb aga püsivaha eraldi juurde tellida. Et poleeritud pind saaks kindlasti ka kaitstud, täpsusta enne teenuse tellimist, kas või mis kaitse autole pannakse pärast poleerimist.

Kuna auto poleerimine “kulutab” laki kihti, siis on soovitatav panna peale korralik püsivaha või isegi mitu korda paremat kaitset pakkuv vedelklaasist kaitse .

7. Viimistlemine. Plastikute läigestamine, rehvide läigestamine. Kuigi auto poleerimine sõna otseses mõttes käsitleb ainult värvkatte töötlemist, on oluline, et auto ilme üldiselt oleks hea. Nõnda pakub töö tulemus rohkem silmailu ja auto muutub visuaalselt “nooremaks”. Et visuaalne üldpilt oleks rohkem vastavuses kulutatud rahaga, peab auto poleerimine sisaldama ka põhjalikku viimistlemist, kus hooldatakse ja värskendatakse ka kõik välised plastikust pinnad ja pannakse ka rehvid läikima.

8. Poleerimise tolm kapoti alla ja uksevahedes. Auto poleerimisel eraldub tavaliselt päris palju poleerimise pastatolmu. Enamasti pestakse auto pärast poleermist puhtaks ja teostatakse viimistlustööd vaid väljastpoolt. Kui aga

autoomanik hakkab näiteks klaasipesu vedelikku lisama ja tõstab kapoti üles, on näha poleerimise tolmulaike. Kvaliteetse poleermise teenuse teostaja koristab aga ka sealt ära.

Kui auto on ilusaks tehtud, siis järgmiseks tasuks jätta meelde ka peamised nipid, et sõiduk püsiks ilus. Igal aastal ei saa autot poleerida isegi siis kui rahakott seda võimaldab - lakk saab autolt lõpuks otsa.