Tavaliselt kulub sellele protseduurile vähem kui 30 minutit. Torud lõigatakse lahti, seotakse kokku ja sageli kauteriseeritakse (haavad kõrvetatakse kokku). Ise sa autoga koju sõita ei saa. Riskid? Minimaalsed. Mis edasi? Ole valmis iga paari nädala järel topsidesse masturbeerima, et arstid saaks uurida, kas su sperma on "tühi".

Üha loomulikumaks muutub mõtteviis, et ka mees võiks pereplaneerimisel anda oma panuse ja mitte tingimata ei pea naine iga päev tablette neelama. GQ pani kirja levinumad küsimused vasektoomia ehk meeste viljatustamise kohta ning suhtles ühe mehega, kes on selle protseduuri ise läbi teinud.

Võimetus seemet pursata, mis on veider. Arvasin, et midagi välja ei tulegi. Umbes nii, et ma saan orgasmi, aga midagi välja ei tule. Kuhu see läheb?