Ära kiirusta. Pööra tähelepanu sellele, mida su unistused ja sügavamad inspiratsioonipuhangud sulle ütlevad. Need on aknad märksa võimsamasse, targemasse ja "ehtsamasse" reaalsusse. Kui sa mõtled sellele, missugust kujundit enda nahale tahad, siis püüa jõuda nende sügavamate mõteteni.

Tänapäeval on uskumatult palju äärmiselt andekaid tätoveerijaid. Suur osa neist on igapäevased salongikunstnikud, kes suudavad vilunult harrastada erinevaid stiile. Aga teised – nagu ka arstid – on spetsialiseerunud oma töös kindlale kaubamärgile ja stiilile. Nõuanne on siinkohal lihtne: sa ei läheks silmapõletikuga proktoloogi juurde. Ja paljudel juhtudel kehtib sama ka tätoveerimise puhul. Siin töötab ka vana ütlus "pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna". Niisiis katsuda tutvuda nii paljude valikusse sattunud tätoveerija töödega kui võimalik. Kui sa tahad nahale realistlikku vanaema portreed, siis ei peaks sa ilmselt valima meistrit, kelle Instagram on täis tribal-tätokate pilte.

3. Jäta oma sõbrad kõrtsi

Kui oled leidnud tätoveerija, kelle töö tundub sinu projekti jaoks sobivat, siis mine tema stuudiosse isiklikule konsultatsioonile. Kui oled oma sisehääli kuulanud, siis peaks suutma talle oma ideid esitleda ja saada ka hea ülevaate sellest, mida ta isiksusena endast kujutab. Oluline on teha seda üksi, nelja silma all. Sest sa ju ei võtaks näiteks hambaarstile minnes oma sõpru, perekonda ega isegi elukaaslast kaasa. Nad jäävad ette ja segavad intiimset kahesilmavestlust, mida on vaja selleks, et sinu ja tätoveerija vahel kujuneks hea side ja töö tulemus oleks võimalikest parim.

4. Ära otsi "soodsat" tehingut