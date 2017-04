Võidukihutamisel isejuhtivate autode revolutsiooni poole on arendajad leidnud, et ööpäevas pole piisavalt tunde, õpetamaks sõidukeid teedel ise liikuma. Appi on võetud arvutimäng "Grand Theft Auto V", kirjutab Bloomberg .

Tehnikakaugele inimesele võib see tunduda uskumatu, aga ülirealistlikud videomängud suudavad genereerida andmestikku, mis on väga lähedane sellele, mida tehisintelligents (TI) tänavatelt nopib. TI tarkvara on juba mõnd aega hullanud selliste mängudega nagu näiteks "Super Mario" ja "Angry Birds", et lahendada kontrollitud keskkonnas probleeme ning õppida läbi katsetamise ja vigade.

Eelmisel aastal arendasid Inteli labori ja Saksamaa Darmstadti tehnikaülikooli teadlased välja lahenduse, mis võimaldab koguda visuaalset informatsiooni arvutimängust "Grand Theft Auto V". Nüüd tuletatakse "GTA" tarkvarast algoritme, mida saaks kasutada isesõitvatel autodel.

Rockstar Games Inc'i mängu viimane väljalase on peaaegu sama hea kui reaalsus: 262 erinevat sõidukit, enam kui 1000 ennustamatu käitumisega jalakäijat ja looma, 14 erinevat ilma, loendamatu hulk sildu, liiklusmärke, tunneleid ja ristmikke.