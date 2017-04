"Mina otsustasin kolm aastat tagasi suveks Hawaiile elama ja töötama sõita. Kokku veetsin seal neli kuud. Mäletan, et olin sellel ajal veel vaimustuses 3D modelleerimise programmidest. Tegelikkuses ei olnud nendel programmidel palju seost sellega, mida õppisin ülikoolis, kuid ilmselt programmeerimisega kõrvutades, oli just nende visuaalne pool see, mis muutis need minu jaoks veetlevaks. Kuna tegemist oli tol ajal minu elu esimese reisiga, märkasin, et maailmas on palju ilu, mida ainult ühes kohas elades ei oska märgata ja hinnata. Hawaiil tärkas minus suurem isu filmimise ja montaaži vastu. Juba esimest videot kokku pannes mõistsin, et praeguse arvuti jõudlusest jääb väheks ning puhkuse ja paradiisisaare nautimise asemel seadsin endale eesmärgiks osta uus arvuti. Umbes kaks kuud neljast töötasin nädalas 70-80 tundi ning üksikud nädalad enne kodumaale naasmist oli eesmärk täidetud. Kuigi ma ei teadnud sellel hetkel, mis sellest spontaansest huvist uue ala vastu saada võib, andis see väike investeering mulle võimaluse sellel alal areneda ning omal käel uusi teadmisi omandada ning neid praktiseerida. Endasse investeerimine ei nõua alati raha. Kõige suuremaks osaks sellel mõistel on ikkagi ükskõik mille õppimiseks kulutatud aeg, kuid ka muusikul on enne harjutama hakkamist vaja pilli. Alles pärast kõike seda on võimalik näha, kas asjal on olnud ka investeeringutasuvust," räägib Tulver.

2. Transpordi pealt saab säästa

Transport on üks lihtsamaid asju mille pealt reisides kokku hoida. "Ma ei olnud küll kunagi varem hääletanud, kuid Red Bulli võistluse olemus ei jätnud meile teist võimalust. Tulemusena ütleks aga, et just hääletamine ja erinevate taustadega inimestega kohtumine tegi sellest niivõrd kogemusterikka ja meeldejääva reisi. See on personaalsem kui kellegagi rongis või lennukis kõrvuti istudes vestluse alustamine ja andis meile võimaluse kuulda lugusid nende inimeste enda elust erinevates riikides. Meie kogemus oli väga positiivne, auto leidmiseks kulus harva üle 30 minuti. Kõige lihtsam on hääletada nii, et saad inimesele ka ise enne otsa vaadata ja teda tervitada, mitte tee ääres näppu püsti hoides. Me tutvustasime end näiteks inimestele, kes tankisid, rääkisime oma eesmärgist ning leidsime kiirelt abivalmis inimesi, kes aitasid meil selle pöörase seikluse võita," jagab Tulver nõu.

3. Eelista tasuta majutust.