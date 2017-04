Inimese aju on kohandatud andmete salvestamiseks ning on oma olemuselt arvuti kõvaketta sarnane. Teadlased usuvad, et inimese aju võib salvestada kuni 1000 TB teavet. See on väga suur hulk teadmisi. Siiski ei suuda inimaju salvestada näiteks MP3 faile – seega tasuks endale soetada mõni andmekandja.

Andmekandjaid on nelja liiki: mälukaart, USB-mälupulk, HDD- ja SSD-kõvakettad. Tegelikkuses on andmekandjaid kahte tüüpi – optilise- ja välkmäluga. Millised on aga hetke trendid ja mida on vaja andmekandjate kohta teada?

Andmed igale meediakandjale

Kui Sul on arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti või näiteks Smart-TV, siis on Sul ilmselt tarvis ka andmekandjaid. Võib-olla mitte iga päev, kuid kindlasti mitu korda kuus. Kõige populaarsem andmekandja on hetkel mälukaart. Näiteks mahutab SD-kaart 4 kuni 512 GB andmeid. Loomulikult on ka nutiseadmetel oma mälu, kuid ruumi ei ole harilikult piisavalt. Mälukaart ei võta palju ruumi ning sobib pea kõikidele seadmetele.

USB-mälupulgad on vajalikud peaasjalikult dokumentide salvestamiseks. Need on hindamatud just koolitööde puhul. USB-mälupulgad on tänapäevaste arvutite lahutamatuteks kaaslasteks. Need on odavad, väikesed ning väga mahukad.

SSD-ketaste hinnad on suuresti langenud, tehes sellest taskukohase andmekandja ka tavakasutajale, kuid ületavad endiselt HDD-ketaste hindu. Siiski on need juba väga populaarsed. Muuhulgas on SSD-kettad kiiremad kui HDD-kettad ning need ei sisalda ühtegi liikuvat osa, mistõttu on seade vaikne ning nende purunemisoht väiksem.

SSD ja HDD

Sageli on SSD ja HDD üksteist välistavad ning tekib küsimus, kumba valida. See kõik oleneb aga konkreetsetest vajadustest. 512 GB SSD ei ole just väga tark valik, kui sama hinna eest on Sul võimalik endale soetada 4 TB kõvaketas. Selline andmemaht võimaldab salvestada palju pilte, filme ja videosid. Seetõttu tasuks tähelepanu pöörata sise- ja väliskõvaketastele, nende omadustele ja hinnale. Sisemine kõvaketas on võimalik paigaldada arvuti sisemusse, välimist saad aga kaasas kanda. Kui lauaarvuti mälu saab täis, siis on väga mugav kasutada täiendavat mälu, et muuta oma seade veelgi mahukamaks. Sülearvutite puhul on see veidi keerulisem, kuid seetõttu ongi heaks lahenduseks SSD, mis on kiirem ja vastupidavam kui HDD.

HDD kadumine on müüt

Hetkel on väga populaarsed OLED-telerid, kuid ka LCD-teleritel on omad eelistajad. Sama on ka HDD puhul. Kuigi SSD on mõnel juhul vastupidavam ning soositum, on siiski inimesi, kes eelistavad rahakotisõbralikumat HDD-d. Hetkel on HDD-tehnoloogia mitu korda soodsam kui SSD, mistõttu ei usuta, et HDD turgudelt veel niipea kuhugi kaoks. Intel tutvustas aga kaks aastat tagasi uudset 3D NAND tehnoloogiat, mis peaks oluliselt välkmälu võimalusi laiendama. Siiski on nii HDD kui SSD tulevik senimaani veel üsna lootusrikas.

Sellel, et HDD kuhugi ei kao, on oma osa maailma suurimal andmekandjate tootjal Seagate’il, kes on taaselustanud brändi BarraCuda. See oli kümme aastat tagasi kvaliteetseid kõvakettaid tootev ettevõte. Sest milleks tuua tagasi vana bränd, kui selle tulevik on ebakindel või sellesse ei usuta?

USB-andmekandjad on muutumas

USB-mälupulgad on muutumas. Need on rohkem kui 10 aastat oma välimuselt muutumatuna püsinud. Mälupulka on mugav kaasas kanda ning seda on rakendatud ka suveniiri, võtmehoidja või mänguasjana. Kuid muutuv maailm vajab ka muutuvaid lahendusi.

Olukord on muutunud nutitelefonide tõttu. Kasutusele on võetud Micro-USB. Selleks, et mälupulka nutitelefoniga ühendada, on tarvis spetsiaalset juhet. Seetõttu töötataksegi välja kaasaegset USB-mälupulka, millel oleks kaks otsa – üks tavaarvuti ja teine nutitelefoni jaoks. Sel põhjusel ongi loodud USB-C. See on sümmeetrilise kujuga kaabel, mis on tunduvalt kiirem kui näiteks harilik USB, mini-USB ja Micro-USB.

Andmete säilitamine areneb ja muutub ajas pidevalt. On heameel tõdeda, et sellega kaasneb ka hindade langus. See peaks omakorda rõõmustama kõiki neid, kes peavad lugu mahukatest andmekandjatest ning mugavast andmete säilitamise ja kaasaskandmise võimalusest.