Tänase seisuga on teadaolevalt kaheksas USA osariigis ja ühes ringkonnas legaliseeritud kanepi omamine ja tarvitamine meelelahutuslikul eesmärgil. Mikihiiremaa portaal Fusion on juba mitu aastat tagasi püstitanud küsimuse: kuidas muudab marihuaana legaliseerimine seksi tulevikku? Huvitavas teematõstatuses vaadati ka selle rohelise taime kasutamise minevikku. Muuhulgas selgub, et kanepit kasutati läinud sajandil meie idanaabrite juures selleks, et värskete abielunaiste jaoks poleks süütuse kaotamine nii valus ...

Kanepil on väike räpane saladus: sel on võimu muuta sekselu. Meie esivanemad uskusid seda, teadlased püüdsid seda 70ndatel ja 80ndatel tõestada ning nüüd kuulutavad seda kanepiga tegelevad ärimehed. Kanepiga immutatud libesti on ilmselt alles algus.

Mida suudab marihuaana magamistoas korda saata? Õige koguse juures võib see aega aeglustada, muutes puudutusi intensiivsemaks ja suudlusi kirglikumaks. Mõne seksuaalsete häiretega inimese puhul võib see teha seni kättesaamatu kättesaadavaks. Kanepiarmastajatele on loodud isegi oma tutvumisäpp.