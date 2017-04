Plaadimängijad on viimased kakskümmend aastat unustusehõlmas peitunud, kuid muusikariistade müüjate sõnul on need riistapuud taas populaarseks muutunud. Nende müük on tõusuteel nii tavakauplustes kui e-poodides.

Aastal 1877 lõi kuulus Ameerika leiutaja Thomas Alva Edison esimese fonograafi. Seda töötati välja mitu aastat ning sellest ajast peale on see ajas üha arenenud.

Vana fonograaf enne uusi heliplaate

Esmalt tuleks veidi mõisteid selgeks teha. Läänes kutsutakse seadet fonograafiks, Ida-Euroopas on see tänu Pathé ettevõttele rohkem tuntud kui grammofon või vinüülmängija. Kaasaegsed vinüülmängijate pooldajad põhjendavad oma vinüülmängija eelistust ennekõike hea ja orgaanilise helikvaliteediga.

Uued vinüülmängijad meenutavad oma välimuselt vanu plaadimängijaid, kuid nüüd on need täiustatud kaasaegse tehnoloogiaga. Näiteks on seadmel võime ühilduda koduste helisüsteemidega, sealjuures mängida raadio, USB või nutiseadme vahendusel. Kuna vinüülimängija heli on reeglina palju nõrgem kui CD- ja MP3-mängijal, on tihtipeale vaja lisaks helivõimendit. Paljudel mängijatel on eelvõimendi sisse ehitatud, kuid müüakse ka selliseid, millele tuleb lisavõimendi külge ühendada. Lisaks on seadmel LCD-ekraan ning kaasas mugav pult. Võiks lausa öelda, et plaadimängijast on saanud justkui väike muusikakeskus.

Vanadel plaadimängijatel oli vaid üks funktsioon, kaasaegne maailm soovib aga valikuvõimalust ning viimase peal tehnoloogilisi lahendusi…

Eelised

Tehnoloogilises maailmas oleme harjunud huvituma seadmete eelistest ja puudustest. Vinüülmängija eeliseks on näiteks selle kõla puhtus. Analoogheli on puhtam kui digitaalne heli ning see on ka antud seadme kõige märkimisväärsem eelis.

Kõik ülejäänud lahendused on eelistuse küsimus. Enamik vinüülmängijaid püüavad saavutada klassikalist välimust – kandiline puidust kast, mis suletakse klaasist kaanega, et hoida seade tolmuvaba. Suured nupud, integreeritud kõlar ning on ka mudeleid, mille välimuse järgi võiks arvata, et seade on äärmiselt vana ja hinnaline.

Teiseks oluliseks eeliseks on kestus. Keskmine vinüülplaadimängija nõel peab vastu 500–1000 tundi, misjärel tuleks see välja vahetada. Vastavalt võimalustele on otstarbekas investeerida nii uude nõela kui helipeasse – standardnõelad, mis on vinüülmängijaga kaasas, on üldjuhul üsna keskpärased ning parem nõel annab ka helis tunda. Seadme suurimaks vaenlaseks on tolm, mistõttu tuleks vinüülmängija soetamisel endale kindlasti hankida ka spetsiaalsed puhastamistarvikud, vastasel juhul võib töökõlbmatuks muutuda nii vinüülplaat kui selle nõel.

Kuna elame hipsterite ajastul, siis armastatakse kõike retrot – riideid, aksessuaare, habemeid, vana aja muusikat ning seejuures ka vinüülplaate. Tõeline hipster kuulab muusikat vaid vinüülmängijaga ning tõeliselt vinüülplaadilt, sest see on lihtsalt väga äge…

DJ-d ja plaadimängijad

Enam ammu ei kasuta DJ-d oma töös vanaaegseid heliplaate. USB-mälupulgad on asendamatud ning mahutavad kogu tööks vajaliku. Kuid paljud on leidnud tee taas juurte juurde. Nimelt on hakanud RNB muusika viljelejad ja maailmakuulsad DJ-d siin-seal taas vanaaegseid heliplaate kasutama. Isegi vanaaegne scratch’imine on taas ausees, nüüd küll digitaalsemal kujul. Siiski on paljud DJ-d leidnud tee taas vanaaegsete vinüülide juurde, hinnates nende erilist helikvaliteeti ja nende värvikat minevikku.

Audiofiilid on inimesed, kes ei pruugi olla hipsterid, ent kes hindavad eriti kõrge kvaliteediga heli ning erakordset muusikat. Need on inimesed, kes hindavad head tööd ja kvaliteeti ning on nõus ka selle eest maksma tuhandeid eurosid. Tänu neile on meil heal tasemel heliseadmed nagu JBL, Bose, Bang & Olufsen jpt. Ka neil ettevõtetel on ette näidata oma vinüülmängijate mudelid.

Audiofiilid, kel puuduvad vahendid kallite seadmete soetamiseks, ei saa ülal mainitud tehnikat endale lubada. Heal tasemel vinüülimängija maksab 150-200 eurot. Lisaks on soovitatav endale soetada kvaliteetne helisüsteem, mida on võimalik ühendada ka teleriga. Professionaalsel tasemel vinüülimängija on loomulikult tunduvalt kallim, kuid see on asendamatu inimestele, kes armastavad pidudel muusikat mängida ning diskoritööd teha.

Huvitaval kombel toodavad paljud muusikud endiselt või taas vinüülplaate. Näiteks on vinüülplaate välja andnud teiste hulgas Justin Timberlake, Lana del Rey, Madonna, Céline Dion.