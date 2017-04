Maximi teatel ütleb BBC ülevaade Somaalia kohta, et pärast kümneid aastaid kestnud kaost on see riik "nihkumas stabiilsuse poole". Paistab aga, et Somaalia piraatidele pole seda keegi öelnud: nemad tiirutavad endiselt Aafrika ranniku lähistel ringi ja röövivad laevu, kuidas vähegi saavad. Laevafirmad peavad seepärast palkama turvajõudusid.

Nagu allolevast videost näha, ei saa laevakaitsjad laiselda. Kehakaameraga tehtud salvestis näitab, kuidas laevakaitsja varjub liivakottidest barrikaadi taga ja tulistab lähenevaid piraate – ning nood paistavad ka vastu tulistavat.