"Taskukohane" on muidugi väga suhteline mõiste. Fakt on aga see, et kuskil Šveitsis tehtud "päris" kellad maksavad reeglina ulmelisi summasid. Ning Ask Men on sestap otsinud välja stiilsed käekellad, mis peaks isegi olema enam-vähem jõukohased ka keskmisele Eesti mehele, sest maksavad "vaid" umbes neljandiku või viiendiku riigi keskmisest kuupalgast. Täpsemalt: alla 150 briti naela ehk alla 180 euro. Heal juhul on neid eksemplare võimalik leida ka Maarjamaa kellapoodidest – veidi kehvemal juhul tuleb aga oodata, millal tellimus välismaalt kohale purjetab.

Rotary Moonphase

U 137 EUR, Watch Shop