Meie elud on täis digitaalset kola. Nutitelefonis ja arvutis erinevate tegevustega veedetud aeg on aeg, mida me ei kasuta päris elu elamiseks. Ja nii varastavad erinevad tehnikavidinad iga hetkega ka tükikese meie hingest. Umbes nii võib väga lühidalt kokku võtta Art of Manlinessi ülipõhjaliku loo kolast meie digitaalses elus ja sellest, kuidas inimene peaks aeg-ajalt ka oma digielus ühe korraliku suurpuhastuse tegema. Saamaks juurde aega, et elada päris elu ja suhelda päris inimestega. Pööningut ja keldrit oskab koristada iga mees – aga kuidas teha suurpuhastust oma digielus?

Tõmba oma meilboksi koomale. Las su meilikast olla püha paik. Pane peale filtrid, mis korjavad kokku reklaamid ja sotsiaalmeedia teated, eemalda end kõigist uudiskirjadest, mis sulle tõsisemat huvi ei paku. Nii saad olla enam-vähem kindel, et sisse tulevad vaid kirjad, mis on kas tähtsad, pärit mõnelt sõbralt või kallilt inimeselt. Ära lase sooduspakkumisi endale pidevalt postkasti saata, vaid otsi neid firmade veebilehtedelt siis, kui sul on midagi vaja. Kui su meilboks on päeva lõppedes suhteliselt tühi, siis on see tunne, nagu oleks ka hingeline ruum üsna puhas ja korras.

Saa lahti äppidest avaekraanil. Nutitelefoni avaekraani rakendused on digikola raudvara. Äpid, eraldi kaustad äppidele ja meeldetuletused – kõik need nõuavad sinu tähelepanu. Lükka need kõrvale mõnda kõrvalisemasse kausta – nii kasutad sa neid rakendusi siis, kui on vaja mitte pidevalt, sest need on ju kogu aeg silma all. Avaekraani puhul piisab sellest, kui seal on näiteks sellised ikoonid nagu taskulamp, fotoaparaat, e-mail, SMS ja helistamine. Kui sul ei ole ees seda suurt sinist F-tähte, siis on vähem tõenäoline, et sa kruvid vastavat rakendust 20 minutit järjest, kartes, et muidu millestki ilma jääd. Ja viie minuti päras jälle 20 minutit.