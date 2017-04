Mehed on ju tegelikult sama edevad (või siis rohkemgi) kui naised. Suvi on tulekul ning iga mees tahaks rannas oma seksikaid muskleid näidata. HC GYM annab nõu, millistelt preparaatidelt selles osas abi saada.

HC PROFESSIONAL BEEF PROTEIN 600G (ANANASS, ŠOKOLAAD)

Lihaproteiinis on kõrgeim aminohapete kontsentraat ja seega toetab parimal võimalikul moel lihasraku siseseid anaboolseid protsesse, mille tulemusena lihas kasvatab end lihtsamalt ja kiiremini isegi kui puhast liha süües.

Sobib ka väga hästi neile, kes ei saa tarbida piimatooteid ja piima baasil pulbreid.

HC PROFESSIONAL BEEF PROTEIN 600G

Preparaat toetab parimal võimalikul moel lihasraku siseseid anaboolseid protsesse, mille tulemusena lihas kasvatab end lihtsamalt ja kiiremini isegi kui puhast liha süües. Lihavalk on kindel valik neile, kes vajavad maksimaalselt anaboolset protsessi ja lihaste ehitamiseks aminohappeid.

HC PROFESSIONAL 100% HYDRO 500G

100% hüdrolüüsitud vadakuvalgu isolaat. Hüdrolüüs on kõige tõhusam ja nn "eelseeditud" proteiinipulber, mille esimesed aminohapped jõuavad lihastesse juba esimese 10-15 minuti jooksul.

HC PROFESSIONAL HERA 80+ 600G

HCP Hear80+ on väga kvaliteetne 100% vadakubaasil proteiinipulber, mis sisaldab kontsentraati, isolaati, hüdrolüüsi ja aminohappeid. Lisatud on ka glutamiini, bcaa-d ja kreatiini.





HC PROFESSIONAL CASEIN+ 500G

Kaseiin on aeglaselt imenduv valk, mis on suurepärane lahendus õhtu või öö-shakeks. Annab täiskõhutunde pikemaks ajaks.

HC PROFESSIONAL 100% WHEY PROTEIN 500G

HC PROFESSIONAL 100% Whey on toidulisand, mis sisaldab väga suurel hulgal aminohappeid, sealhulgas BCAA 2:1:1 suhtega ja valkude fraktsioone, mis on kasulikud kõigile olenemata vanusest ja soost. Kiirendab taastumist rasketest treeningutest.

SELF WHEY SHAKE 1KG

Suurepärase maitsega vadakuvalguplber taastumiseks.



Whey Shake on magustajaga ja kvaliteetsest piimavadakuvalgust valgupulber, mis sobib kasutamiseks nii tippsportlastele kui ka tervisesportlastele. Vadakuvalk on organismile vajalik makrotoitaine. Whey Shake aitab taastuda treeningutest nagu jõualad, pallimängud, kontaksspordialad, kergejõustik, vastupidavusalad.

MANNINEN HYDROISO 1.6KG



HydroISO on lisaks ensümaatiliselt hüdrolüüsitud, nii et imendumine käib väga kiirelt ja tõhusalt, esimesed aminohapped jõuavad vereringesse juba 10-15 minuti jooksul.

SELF SHEROX PROTEIN 500G

SELF Sherox Protein on erisari ennekõike naistele mõeldud magusainetega, mis aitab kompenseerida kiire elutempo tõttu vajakajäämised toitumises.

Väga maitsvat SELF Sherox Proteini võib tarbida vahepealana või kohe pärast treeninguid. Ideaalne kasutada ka smuutides, müslides, hommikupudrus.

HC PROFESSIONAL BCAA 200G, MAITSESTATUD

HC PROFESSIONAL BCAA kiirendab taastumist, vähendab trennijärgset lihasvalu ja kurnatust. Samuti stimuleerib see valgusünteesi (lihaskasvu) ja kaitseb lihasmassi.