Primaatidel on neist aegadest saati arenenud välja trikromaatiline nägemine, põhjuseks evolutsiooni tugev surve arendada välja paremat värvide nägemist kui keskmisel imetajal. Võime tajuda punaseid ja oranže varjundeid võimaldab puudel liikuvatel primaatidel eristada neid rohelisest. Eriti oluline on see primaatidele, kes jahivad punaseid ja oranže puuvilju ja ka toitainerikkaid värskeid lehti, kus klorofüll pole veel punaseid ja oranže karotenoide ära maskeerinud.

"See ei puuduta mitte ilu tajumist filosoofilises mõttes, vaid primaatidel on imetajate maailmas eriline võime näha neid [lilli] kolmevärvilisena," selgitab Fractal_Soul. "Tänapäeval on enamikul imetajatest dikromaatiline nägemine, mis tähendab protanoopiat ehk värvipimedust punase-rohelise suhtes. Nad võivad näha violetset, sinist, rohelist ja kollast valgust, kuid ei näe ultravioletset ja sügavpunast valgust. Tegu on ilmselt meie esimestelt imetajatest esivanematelt päritud omadusega, nood olid tõenäoliselt väiksed öise eluviisiga uruloomad.

Võime visuaalselt eristada punaseid küpseid puuvilju toorestest ja eristada neid rohelisest taustalehestikust – ma olen kindel, et see mõjutab meie võimet olla tänulik lillede eest, mis on elavas kontrastis rohelisega."

"Meie lõhna- ja maitsetaju on tugevas ühenduses," märgib Astralkitty. "Kui toit on riknenud, siis annavad bakterite lehad meile sellest kohe märku ... Meil on evolutsiooniliselt sisseehitatud vastumeelsus kindlate lõhnade suhtes ja oma aju mingis osas "teame", et need on seotud selliste vastikute bioloogiliste protsessidega nagu toidu riknemine või liha mädanemine.

Kui puuvili või apelsin lõhnab magusalt ja maitsvalt, siis haistame selle taime õlisid ja muid aroome. Paljud lilled, mida me söödavaks ei pea, tegelikult on seda (näiteks lavendel kulinaarias). Ka puuviljad on sageli "lilled" – pirnipuul on õied ja paljud puuviljad on "õitsevad puuviljad". Niisiis on sel evolutsioonilised põhjused, miks inimesed õit nuusutavad ja veenduvad, et nad ei haista midagi veidrat nagu äädikhape (mis tähendab, et marjad pole läinud halvaks või käärima)."

Sama kommenteerija toob veel välja, et enne kunstlike lõhna- ja maitseainete kasutuselevõttu oli üsna levinud ka õite toidus kasutamine samal eesmärgil. Ja tänaseni joovad paljud inimesed taimeteesid. Õhku tekkivad aroomid on nauditavad ja mõnikord ka assotsieeruvad meie ajus toidu mõistega.

Florist Bombshell toob välja, et lilli ja rohelist kasutati juba ammu tseremoniaalse autasuna: mõtleme näiteks spordivõistluste võitjate loorberipärgadele ja kuninga kroonimise lillepärgadele. Ja veel:

"Ajal, mil hügieeni ei peetud oluliseks, kandsid pruudid lillebukette selleks, et need maskeeriksid ebameeldivad lõhnu – ja ka selleks, et neil oleks midagi, millest kinni hoida. Ka matuselilled varjasid lehkasid, mida eritas surnukeha."

Lilli – mis pole alati olnud nii kättesaadavad kui praegu – on just seepärast kasutatud ka oma jõukuse näitamiseks.

Tuleme aga tagasi pealkirjas esitatud küsimuse juurde ja mõtiskleme siit edasi. Miks on nii, et üks tavaline naine saab kingiks lilli naistepäeval, emadepäeval, oma sünnipäeval ja siis, kui mees on paha peal käinud – aga mehele tuuakse reeglina kindlasti lilli ühel puhul ... pärjana? Miks meestele lilled peale ei lähe – naistele aga küll?