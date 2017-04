Hullumaja külastab tuntud välismaa psühhiaater. Peaarst näitab talle maja. Ühes koridoris näitab külaline näpuga mehe poole, kes lühtri otsas ripub ja küsib:

"Kes see seal on?"

"Ah see? See vennike arvab, et on lamp."

"Miks te teda alla ei võta?"

"Miks? Nii on ju palju valgem!"