Iga kord sõprade või perega matkale suundudes tekib meil hulk küsimusi – mida endaga kaasa võtta, millist sihtkohta külastada, mida selga ja jalga panna? Kõigile neile küsimustele püüavad järgnevalt vastuseid leida Eesti suurima e-poe kaup24.ee eksperdid.

Kuidas reisida?

See on üks põhiküsimus, mis sõltub suuresti sellest, kui kaugele ja kui kauaks soovime reisile minna. Autoga rännates on kõik äärmiselt mugav – pagasiruumi mahub paigutama kõik reisiks vajaliku, alustades telgist ning lõpetades varuriietega. Veidi keerulisem on olukord jalgratta või kanuuga matkates. Ilm on Eestis üsna ettearvamatu, mistõttu tuleks ennast kindlasti veekindlate riiete ning jalatsitega varustada. Veekindlast materjalist peaksid olema ka matkakotid. Jalgsi matkates on võimalik kaasa võtta ainult need esemed, mis on tõeliselt hädavajalikud ning esemete hulk sõltub suuresti seljakoti suurusest – ühepäevasel reisil ei peaks see ületama 20-25 kg.

Seljakott ja selle sisu

Kaup24 ekseprtide sõnul on nädalavahetuseks loodusesse põgenemisel piisav 40-50 liitrine seljakott. Kui matkad jalgsi, siis oleks ideaalne, kui matkakotil on ka korralik seljatoestus. Suure seljakoti pakkimisel on oluline asetada rasked esemed allapoole ning kerged üles. Lisaks tasub seljakott pakkida selliselt, et esemed, mida kõige sagedamini vajad, võiks olla ka kergesti kättesaadavad ning esemed, mida vähem vaja läheb, võiks asetseda ka kõige all.

Loodusesse suundudes läheb Sul suure tõenäosusega tarvis järgnevat: magamiskott, madrats või matt, tikud või tulemasin, taskulamp ja varupatareid, nuga või väike kirves, hügieenitarbed ja mõned lihtsamad toidunõud. Kui reisid seltskonnaga, siis on nutikas eelnevalt kokku leppida, kes mille enda kotti pakib, nii väldite topeltesemete kaasas kandmist.

Lisaks ülalpool mainitule võiks kotti pakkida soojad ja mugavad riided ning toidu. Riided on iga inimese individuaalne valik, ent kaasa soovitatakse võtta ühed sooja ilma riided, rõivad vihmaste ilmade tarbeks ja riided, mis annaksid ja hoiaksid piisavalt sooja. Lisaks tuleks kotti pakkida piisavalt sokke ja aluspesu. Ka lisanduv jalatsipaar tasuks kotis hoida ning ühed jalatsid võiksid kindlasti olla veekindlad. Kotti tasuks pakkida veel ka hambahari ja -pasta, seep, rätik, päikesekreem ning putukatõrje.

Toidu osas väldi kindlasti klaastaarasse pakendatud toite. Need võivad kotis puruneda, ent on ka lisaraskuseks. Vali selline toit, mis kiiresti ei rikneks. Kindlasti peavad kotis olema ka prügikotid, kuhu kõik sodi hiljem kokku pakkida. Me kõik soovime nautida puhast ja rikkumata loodust.

Pole matka ilma telgita

Kui Sul puudub üks korralik telk ning plaanid seda just soetada, siis soovitavad kaup24.ee eksperdid endale valida veekindla ning ruumika telgi, kuhu on võimalik paigutada kõik oma asjad. Telk peaks olema niivõrd suur, et selles oleks mõnus magada. Juhul kui Sul on juba telk olemas, ent selle kvaliteet annab soovida, siis tasub sellele juurde soetada vihmakate ja korralik telgikott.

Telk paiguta hommikupäikese liikumist arvestades. On väga ebameeldiv ärgata kuumas telgis. Kuid ka puude alla ei ole telgi asetamine iga kord kõige nutikam, kuna puude all on kindlasti tunduvalt enam sääski.

Millist magamiskotti valida?

Magamiskoti valimine on väga individuaalne. Kaup24.ee ekspertide sõnul eelistavad mehed üldiselt kevadisi ja naised talviseid magamiskotte. Kindlasti tuleb hinnata enda külmataluvust. Kvaliteetne magamiskott on selline, mis kaitseb vähemalt 5 miinuskraadi eest. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata väikestele, ent olulistele detailidele – kas magamiskotil on koht pea jaoks, kas kael on ikka magades soojas, kas magamiskotil on korralikud kinnitused jms. Vale on arvata, et soojahoidvas magamiskotis on mõnus magada – higi ja niiskus muudavad magamiskotis olemise ebameeldivaks ning jahedaks. Magamiskoti materjal on väga oluline. Mida rohkem õhku suudab täidismaterjal endasse mahutada ning mida kohevam magamiskott on, seda soojem on selles magada. Tähtis on ka magamiskoti suurus ja kaal. Põhimõte on lihtne – mida kergem ja mida väiksemaks kokku pakitav kott samade temperatuurinäitajate juures on, seda parem.

Magamiskotis magades tuleb valida ka mõnus ja piisavalt ent mitte liialt soe riietus. Vali endale magamiseks puuvillased ja mugavad riided ja sokid. Lisaks tasub magamiskoti alla asetada pehme matt, mis hoiab veidi sooja ning millel magamine on tunduvalt mõnusam.