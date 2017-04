Sööd küll päevas kolm toidukorda, aga ikka juhtub vahel, et kõhus tekib justkui kuristik ja vaja oleks midagi näksida. Aga toidukohtades ja poodides pakutavad snäkid on reeglina tõsiselt paksukstegevad. Ja tervislikud variandid pole ka alati piisavat rahuldavad, näiteks porgandid ... on porgandid. AskMen pakub viit toitva, maitsva ja tervisliku näksimistoitu retsepti.

2. Porgandi- ja õunamuffinid

Vajad: 2 keskmist riivitud porgandit, 2 keskmist kooritud ja riivitud õuna, 100 g jahvatatud mandleid, 60 g rosinaid, 1,5 tl vürtsisegu, 1 tl jahvatatud kaneeli, 1 tl küpsetuspulbrit, 75 g ricotta-kohupiima, 3 muna, 2 tl vanilliekstrakti, 125 g toorjuustu, 2 tl mett.

Valmistamine: kuumuta ahi 180 kraadini ja pane 12-augulisele muffinivormile muffiniümbrised. Pane kõik koostisosad peale 1 tl vanilliekstrakti, toorjuustu ja mee suurde kaussi ning sega puulusikaga, kuni kõik on korralikult segunenud. Kalla segu muffiniümbristesse ja pane vorm ahju. Küpseta 25 minutit kuni muffinid on küpsenud ja pealt veidi kuldsed. Kuni need jahtuvad, vahusta kokku ülejäänud vanilliekstrakt, toorjuust ja mesi ning lisa sellele vajadusel sorts vett. Kuni muffinid on täiesti jahtunud, tõsta igaühele neist veidi toorjuustusegu.

3. Maguskartuli-šokolaadi valgubrownie'd

Vajad: 400 g bataati, 2 kühvlitäit šokolaadimaitselist vadakuvalgu pulbrit, 1 muna, 1 tl küpsetuspulbrit, 2 sl tükeldatud pähkleid, 3 sl kakaod, 20 g kaerahelbeid, 2 sl mett, 1 tl kookosõli.

Valmistamine: kuumuta ahi 180 kraadini. Koori ja haki maguskartulid, keeda umbes 15 minutit, nõruta, pane taldrikule jahtuma. Peenesta kaerahelbed köögikombainis pulbriks. Lisa algupulber, muna, mesi, küpsetuspulber, kookosõli ja pähklid ning mikserda kiiresti läbi. Lisa bataat ja mikserda veelkord kõik läbi. Rasvata ahjuplaat, kalla segu selle peale ja viska umbes 30 minutiks ahju. Enne plaadilt eemaldamist lase täielikult jahtuda. Viiluta 8 tükiks ja kugista.

4. Seemne- ja juustupannkook

Vajad: 150 g kaerahelbeid, 1 riivitud porgand, 120 g riivitud cheddari või parmesani juustu, 1 sl oliiviõli, 2 muna, 100 g seemnesegu (nt kõrvitsa-, chia- ja päevalilleseemned), näputäis soola ja pipart, tl kuivatatud rosmariini.

Valmistamine: kuumuta ahi 160 kraadini, rasvata ahjupann. Vispelda munad, riivi porgand ja juust. Kalla suurde kaussi kokku kaerahelbed, porgand, seemned ja maitseained. Sega puhaste kätega kõik kokku. Lisa munad ja õli ning sega käte ja puulusikaga kõik kokku, kuni sul on üks suur kleepuv pall. Tõsta ahjupannile, suru kätega lapikuks ja silu lusika seljaga tasaseks. Küpseta 25 minutit kuni segu on kuldne, seejärel lase 10 minutit jahtuda ja tükelda.

5. Seemne ja pähkli valgupallid

Vajad: 2 kühvlitäit valgupulbrit, 1 tass kaerahelbeid (blenderda jämedaks jahuks), 0,5 tassi pähkli-seemne-marjasegu, 1 sl kakaohelbeid, sorts mandlipiima.