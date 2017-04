VAG grupp tuli Shanghai autonäitusel välja kolme elektrilise ideeautoga. Võtame neist ühe, Škoda VISION E põhjalikumalt luubi alla ja vaatame, milliseid tehnoloogiaid meie kasutusse paari aasta pärast lubatakse.

Miks just tšehhide toodang? Sellepärast, et VAG brändidest on Škoda tegemas kõrget lendu ja aina rohkem kostub küsimus – Volkswagen, Audi, mis teie küll teete, kui Škoda alt nii jõuliselt peale tuleb? Järgmiseks edulooks on tšehhidel ainest rohkem kui küll: kvaliteet on, samm tulevikku on, ja küllap jätkub ka mõistlik hinnapoliitika. Kuidas nad seda teevad? Ah, naudime parem.

Vision E ideeauto saab lühidalt kokku võtta: Külluslikult ruumi, tipptasemel juhiabisüsteemid ja Škoda Connect teenused koos arvukate Lihtsalt Nutikate lahendustega, mis on tuttavad neile, kes uute Škodadega ringi sõidavad. 500-kilomeetrisele sõiduulatusele lisaks demonstreerib Škoda ka lihtsat laadimistehnoloogiat.

Disainist, välimusest, sõitjateruumist, võimsast elektriajamist, induktsioonlaadimisest, isejuhtivast tehnoloogiast ja innovaatilistest juhiabisüsteemidest loe edasi Acceleristast.