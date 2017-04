Põhja-Korea militaarne ärplemine jätkub ning teisipäeval viidi riigis läbi ajaloo suurimad õppused, millest võtsid osa 300 suurekaliibrilist suurtükki.

Põhja-Korea tähistas suurejooneliste lahinglaskmistega armee 85.aastapäeva ning see suurendas veelgi sõjalisi pingeid regioonis.

Nii on teel Jaapani merre USA lennukikandja USS Carl Vinson, et viia koos Jaapani sõjalaevastikuga läbi taktikalisi õppusi ning Põhja-Korea on juba teatanud valmisolekust lennukikandja uputada.

Samuti on Põhja-Korea teatanud vastuseks nõudmistele peatada oma tuumaprogramm, valmisolekust anda tuumalöök USA-le ja Austraaliale.