Ühel hetkel on sul käes asendamatu kõrgtehnoloogiline töövahend, kuid juba järgmisel sekundil võib see muutuda kasutuks metalli-, klaasi- ja plastikänkraks. Eestis müüakse jaeturul aastas keskmiselt 400 000 uut telefoni, millest 85% on nutitelefonid. Õnnetusjuhtumite statistika näitab, et aastas leiab pea viiendik telefonidest aga enneaegse lõpu.

Põhjused, miks nutitelefon otsad annab, jagunevad valdavalt seitsmeks: 1. koduloomad (koer haarab mobla hambusse ja närib puruks), 2. käest pillamine (higised käed, bussi sisenemine), 3. hoogsad lapsed (telefon puruneb müramise käigus), 4. kukkumine (kehvad taskud, juhtme otsa koperdamine), 5. vedelikud (kohv telefonile, telefon kukub vanni), 6. raskused (onu Heino istub diivanile unustatud moblale), 7. nn müstilised põhjused (mingi varasem kahjustus lööb telefonil ühel hetkel lihtsalt pildi eest).

Sidefirma Tele 2 analüüsis läinud aasta kliendipöördumisi ning silma jäid mitmed omamoodi naljakad ja kohati uskumatud mobiiltelefoni vigastamise või hävitamise juhtumid. Õhtuleht.ee lisab omalt poolt mõned samuti tõestisündinud telefoni surmamise lood. Moraal: tasub olla valvas ja rohkem oma kalli nutisõbra eest hoolitseda.