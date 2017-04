Kujutaksid sa ette, et sa elad tänaval, saad ootamatult raha ning ostad lõpuks ometi endale teki ja padja, et pargipingil parem magada oleks – ning siis oled valmis neist loobuma võhivõõra lapse ravimise nimel? Aga selliseid mehi on olemas.

Vlogija Johal korraldas sotsiaalse eksperimendi. Ta pani tänavapingil magava kodutu mehe seljakoti juurde priske rahatähe. Ärgates ei suutnud too oma õnne uskuda ja siirdus ootamatult sülle kukkunud dollaritega kohe poodi. Naasis sealt kilekottidega – kus ei olnud sees mitte kärakas, vaid tekk ja padi.

Tema kõrval võttis istet sama Johal, kes rääkis telefonis kellelegi, et tal tõesti pole lapse ravimiseks kuskilt raha võtta. Teda pealt kuulnud kodutu püüdis Johalit lohutada. Seejärel palus ta mehel oma seljakotti valvata ning kadus mõneks ajaks oma kilekottidega ära. Tagasi tuli ta juba ilma nendeta. Ning ulatas seejärel Johalile rahatähe, öeldes, et tema tütrel on seda rohkem vaja.