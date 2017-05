Õhtuleht ja Hiiumaa Pruulikoda korraldasid katse ning mekkisid kuut Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlut.

Õlut hindas neli inimest kuuepallisüsteemis – kõige enam meeldinu sai kuus punkti, kõige vähem meeldinu aga ühe punkti. Seega oli maksimaalne võimalik punktisumma 24.

Hiiumaa Pruulikoda alustas tegevust 2016. aasta märtsis. See asub Kärdlas Vabaduse tänav 15 ning samas majas paikneb ka nende enda pubi Wabrik, mis pakub lisaks pruulikoja õlledele ka kohalikust toorainest õllekõrvast.

Pruulikoja sortimendis on kuus põhiõlut mille läbiv joon on võrreldes teiste käsitööõludega natuke erinev. Neid nimelt kannatab juua ka liitrisest kannust – tegemist on nii-öelda joogiõllega.

Peaaegu igal pudelil on ka väike hiiu nali, mis on käinud hiidlastega kaasas sama kaua kui nad on õlut pruulinud.

Hiiumaa pruulikojas on erinevalt paljudest pruulikodadest õllemeistriks 26-aastane noor naine Maive Konts.

Degusteerijate hinnangud:

Nisu Willem (18 punkti) on klassikaline nisuõlu, millele on iseloomulik puuviljade värskus ja kerge hapukus.

Toidusoovitused: paneeritud ja frititud (võib ka panko/tempura) õrnema maitsega lihad/kalad (kana- või viini šnitsel + sidrun), poolküpsed juustud (emmenthal, gouda, Saida mahe), munavalge desserdid (pavlova, küpsetatud Alaska, besee)

- Annab silmad ette tavalistele õlledele.

- Vahutab väga vahvalt!

- Minu lemmik! Rikkalik aroom, meenutab koduõlu ja vahutab meelitavalt.

- Jõuliselt hapu maitse.

Tömmu Iidlane (16 punkti) on tume Saksa laager-tüüpi õlu. Tegemist on mahedamaitselise tumeda õllega, milles võib tunda Eestile omast kamaaroomi segatuna kohvise ja šokolaadise järelmekiga.

Toidusoovitused: šokolaadised desserdid (kõrgem kakaoprotsent), tugeva röstiga/suitsutatud/bbq lihad

- Mõnus ja suitsune. Tõeline dessertõlu stritsli kõrvale näiteks.

- Veidi mõrkjas maitse.

- Karamellise maiguga.

- Tugev leivamaitse.

undefined (Jorgen Norkroos)

Hiidlase Tööölu (15 punkti) on kergelt magus, röstitud karamellise linnaste aroomiga, puuviljane iiri punane ale tüüpi õlu, milles humalakibedus on kaetud pehmemate ja magusamate maitsetega.

Toidusoovitused: mandlid, pähklid, küpsetatud kitsejuust, kooresed desserdid (brüleekreem, panna cotta), õrnalt suitsutatud uluki- või metslinnu filee

- Pärast tööpäeva libistaks küll ühe sellise õlle.

- Tööinimeste õlu tõesti.

- Kõikidest kõige kibedam õlu. See on neile, kes tahavad karget kogemust.

- Järelmaitse on leebem kui esimene purakas.

Keinamehe eit (13 punkti)

- Natuke kipitab keele peal, aga mida külmem see on, seda parem.

- Ilusa heleda vahuga. Elav õlu!

Hiiumaa Hele (12 punkti) on pehme odralinnaste maitsega ja mõõduka humalakibedusega hele klassikaline laager-tüüpi õlu.

Toidusoovitused: kergemad juustud (noor pecorino, gouda, mahedam kitsejuust + murakamoos), kergemad lihafileed (siga, veis), mittevürtsikad mereannid

- Alguses on hea, aga järelmaitse muutub veidi mõruks.

- Maheda maitse ning kollase ja pehme vahuga.

Tafel Bier (10 punkti) on saanud inspiratsiooni Saksa märzen õlledest, mida iseloomustab kergelt punakas tumedam toon. Maitses on tunda magusust ja karamelliseid noote. Algsele mahedale maitsele järgneb sügavam järelmekk, mis teeb Tafel Bierist tõeliselt nauditava rüüpe.

Toidusoovitused: karamell, röstsibul, kergelt vürtsikad toidud (juustud, lihad, muu), mesine terasinep, grillitud ja naturaalsed toorvorstid

- Mõnusalt merevaigune maitse. Hea jook eine kõrvale.

- Hea lõhnaga ja väga vahune.