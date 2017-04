Kes oma mõttetöö viljades kuigi kindel pole, saab lasta sellise kodutöö ka mõnel sisekujundajal üle vaadata, soovitab Apartment Therapy: niisugune konsultatsioon ei maksa palju, aga aitab kõhklejal asjad paika loksutada. Kui aga avastad, et sinugi kodus on mõni siin kirjeldatud sageli esinevatest vigadest, leiad siitsamast ka lihtsa lahenduse.

Kellel hea silm ja oma stiil, sel pole mingeid nõuandeid vajagi – ükskõik, mida ta kodus ka ette võtab, tulemus paneb iga sisseastuja ikka ahhetama. Paraku pole kõigile seda õnne antud ja nii kulub mõni juhis ehk marjaks ära, kui asjad nii kaugel, et saab hakata sisustamisplaane tegema. Just plaani järgi peaks see käima, kinnitavad asjatundjad – kui asjad läbi mõelda ja üles joonistada, on vigu palju lihtsam vältida.

Suvised koduremondid on ees, seega on paras aeg korjata kokku sisekujundajate soovitused-nõuanded – kõiki vigu, millest õppust annab võtta, ei pea ju ise tegema.

Kas toas liikumiseks tuleb kogu aeg laveerida mööblitükkide vahel, mis ei moodusta mingit tervikut? Või on keset põrandat lage lauakesega plats ja kõik kapid-toolid-diivanid on rivistatud seina äärde? Kui tunned, et ruumis pole mõnus ja mugav olla, siis on see oluline põhjus midagi muuta – kodu peab olema mugav.

Lahendus: mõtle igas ruumis eraldi läbi, millisteks aladeks saaks selle jaotada. Elutoas peaks ilmselt olema diivani ja diivanilaua või abilaudadega puhkeala, vajadusel kodukontorinurk, ehk peaks see mahutama ka laste mänguala. Koonda mööbel sellele vastavalt. Eri alade piire saad markeerida vaipadega: üks diivani ette, teine laste mänguplatsile, kolmas kodukontorinurka.

Kui ruum on suur ja sinna peab mahtuma palju alasid, katsu jälgida, et igaühes oleks miski, mis kogu ruumi tervikuks seoks: läbiv värv, muster või materjal.

Valgustus ei valgusta seal, kus vaja

Kas olemasolevad valgustid vastavad sinu ja su pereliikmete vajadustele? Kas tööpinnad köögis ja kontorilaua taga on piisavalt valgustatud? Mitu valgustuspunkti lisaks laelambile asub su elutoas? Kas diivani juures on piisavalt valgust lemmikraamatu lugemiseks? Kui vaja, võta asi tõsiselt käsile – otstarbekas valgustus muudab kodu hubaseks ja kõik askeldused mõnusaks.

Lahendus: mõtle oma harjumustele – kus sa valgustust vajad? Tõsta julgelt lampe ringi, ja osta juurde, kui vaja. Valgust olgu pigem ülearu kui liiga vähe. Kui ruumi napib, võid kaaluda kohtvalgusteid, mida saab elamises ühest kohast teise liigutada.

Mõttetult palju asju

Kas kõik riiulid, kummuti- ja kapipealsed kipuvad mattuma träni alla, millest suurema osa kohta sa isegi ei tea, miks või kus see üldse on? Kapipealsed ei pea olema täiesti lagedad, kuid ilu pärast ostetud pisividinad ja perefotod segamini arvete, reklaamlehtede, korraks käest pandud esemete ja muu kolaga, ei aita kuidagi tekitada õdusat ja hubast meeleolu, mis peaks kodus valitsema. Võimalik muidugi, et oled lihtsalt kehv koristaja või ei pea seda oluliseks – aga viga võib olla ka selles, et kodu sisustades on üht-teist tähelepanuta jäänud ja seal lihtsalt ei ole piisavalt panipaiku.

Lahendus: kanna hoolt selle eest, et su majapidamises oleks ajalehehoidja, ravimikarp, kusagil käepärases kohas karp või dokumendihoidja arvete ja muu olulise paberimajanduse jaoks, seinal võtmekapp ja mujalgi ruumides piisavalt korve ja kaste, et kõik, mis muidu lihtsalt kusagile vedelema jääks, oma kohale panna. Selgita välja, milline asukoht millisele esemele on kõige otstarbekam – kuhu sa tavaliselt selle käest viskad – ja paiguta karbid-korvid vastavalt sellele.

Suvaliselt riputatud pildid

Sul on kodus ilusaid maale ja graafikat või hulk olulisi ja armsaid fotosid, aga miskipärast on neid seinal ebamugav vaadata.

Lahendus: ilmselt pole pildid sobival kõrgusel. Kunstigaleriides kasutatava mõõdistiku järgi tuleks need seintele paigutada nii, et keskpunkt jääks ligikaudu poolteise meetri kõrgusele maast, nii on seda kõige mugavam vaadata. Seega: mõõda ära maali kõrgus, jaga see pooleks ning jälgi pilti riputades, et leitud keskpunkt jääks maast umbes poolteise meetri kõrgusele. Raamitud fotode paigutamiseks tee kõigepealt mõõtkavas joonis – või lõika paberist välja fotode suurused tükid ja sobita neid seinale, kuni leiad parima variandi. Nii pole ohtu, et puurid augud valesse kohta.

Liiga domineeriv tapeet

Kui ruumi sisenedes märkad esimese asjana ei midagi muud kui silmatorkavat tapeeti, on asjad ilmselt pisut valesti. Korraks võib selline ekstreemsus värskendavalt mõjuda, kuid pikapeale võivad liialt domineerivad seinad ka pererahvale ängistavalt mõjuda.

Lahendus: Kui armastad julgeid mustreid ja värve, katseta neid nelja seina asemel näiteks ühe peal, kontrastiks loo teiste seintega neutraalsem pind. Nii saad ka muu sisustuse asjus oluliselt vabamad käed.

Liiga palju ideid koos

Interneti vahendusel on kõigil võimalik end viimase sisekujundusmoega kurssi viia, nii võib aga juhtuda, et Pinterestist ja muudest keskkondadest inspiratsiooni ammutanud inimene tahab kodu sisustades ära kasutada kõik meelepärased ideed ja huvitavad leiud. Selle tulemuseks on aga elamine, millel pole õiget nägu.

Lahendus: tuleks välja valida üks stiil ja jääda sellele truuks. Stiile segada pole loomulikult keelatud, aga hea tulemuse annab see vaid siis, kui inimesel on niisugusteks klapitamisteks kätt ja silma. Tihtilugu ei saada sobitamisega hästi hakkama, märksa lihtsam on järgida üht kindlat stiili.

Veidra pikkusega kardinad

Kui sa ei kujuta ette koduaknaid ilma kardinateta, aga pole rahul ka sellega, millise mulje need akna ees jätavad – tundub, et miski on valesti, aga kes ütleks, mis just. Lahendus: tasub sisekujundajalt nõu küsida. Tema oskab just sinu kodu arvestades asjakohast nõu anda. Küll aga tasub teada, et kui kodul on kõrged laed, sobivad ideaalselt akende ette maani ulatuvad kardinad. Seejuures tuleks tähele panna, et kardin ulatuks tõepoolest põrandani – kümnesentimeetrine vahe ei mõju hästi. Madala laega toas mõjub põrandani ulatuv kardin aga kummaliselt ja rõhutab kõrgusenappust.

Kuus tarkusetera kodu sisustajale

*VÄHEM ON ROHKEM. See vana tõde kehtib alati. Ära kuhja elamist asju täis, hoia lihtsat joont. Kodus olgu olemas kõik, mida vaja, kuid mida vähem on asju, seda avaram ja õhurikkam tundub ruum. Mööblitükke saab alati lisada.

*KODU OLGU ISIKUPÄRANE. Kodu peaks andma aimu, kes sa oled. Seda aitavad saavutada aksessuaarid, mis iseloomustavad su hobisid ja huvisid. Ära mine kodu sisustamisel selle õnge, mida poed pakuvad – mõtle igal sammul sellele, kes oled sina, milline on su pere, ja mis teid iseloomustab. Ära osta ruumikaunistusi, mis kuidagi ei seostu sinu või sinu perega.

*EELISTA KLASSIKAT. Kui sul pole kindlat stiilieelistust ja kõik tundub meeldivat, eelista klassikat. Klassikaline sisustus on klassikaline põhjusega – see on alati moes ja sobib igal juhul. Kui lood koju klassikalise mööbli, kangaste ja tapeetidega tausta, võid seda alati täiendada teistest stiilidest pärit ajutisemate lahendustega seniks kuni leiad katse-eksituse meetodil selle, mis sulle tõesti sobib.

*OTSI ABI RIIDEKAPIST. Kodu sisustusstiili leidmine ei erine kuigi palju rõivastumisstiili leidmisest. Mõtle, millised värvid ja mustrid sulle meeldivad – on ju üsna loogiline, et see, mis sulle enda seljas meeldib, meeldib ka sisustuses.

*ARVESTA RUUMIGA. Kui toad on väikesed, ära vali massiivset mööblit. Kui elad keset suurlinna, pole rustikaalne stiil ehk parim valik. Samamoodi võib modernne minimalism metsatalus võõristust tekitada.

*ÄRA UNUSTA MUGAVUST. Mööblit, eriti pehmet mööblit ei saa valida vaid välimuse järgi, kõige olulisem on, et see oleks mugav ja funktsionaalne – sest kodu peab olema mugav.

Allikad: Apartment Therapy, HouseBeautiful

Sisustaja esimesed sammud

Nende küsimuste vastused aitavad sul luua esialgse pildi sinu pere vajadustest ja eelistustest.

*Mitu inimest peres on?

*Kus tavaliselt kogunete – elutoas, köögis, aias?

*Kas sulle meeldib külalisi võõrustada?

*Mis sulle meeldib kodu praeguse sisekujunduse juures? Pane kirja asjad, mis on sulle meeltmööda ja mida sa muuta ei soovi.

*Seejärel pane kirja asjad, mis sulle ei meeldi ja millest võimalikult kiiresti vabaneda sooviksid.

*Hetkemoe järgimine pole nii väga oluline: kui pole tahtmist midagi igal aastal kodus muuta, on mõistlikum keskenduda klassikalistele kujundusvõtetele.