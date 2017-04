Henrik Green kirjeldab V20 mudelit kui Volvo V40-st pisut väiksemat, ülimalt kvaliteetset ja mugavat sõidukit. Need kaks hakkavad omavahel jagama ka platvormi. Volvo uus CMA võimaldab paindlikult toota erinevaid mudeleid, sealjuures varustada need ka kaasaegsete elektriajamitega.

Küsimus on, kuhu panna V20-s asjad? Kui käekoti mahutab kenasti kõrvale ja koerakese kinnitab tagaistmele, siis roosat reisikohvrikest ei tahaks ju lahtiselt sõitjateruumi trügida ... CMA platvorm on paindlik, aga selle, kust täpselt ruum maha lõigatakse, et V20 auto moodi välja näeks, peavad siiski insenerid välja mõtlema.

Henrik Green on täiesti kindel, et ostjad on üha rohkem valmis ostma autosid, mis on kogult pisemad, aga olemuselt niisama moodsad ja luksuslikud kui mistahes muud noobelautod. Antud kontekstis siis Volvod, BMW-d, Audid ...