ÕL Mehele rõhutab: järgnev on õpetus hädaolukorraks, mitte noorte uljaste meeste "julgusharjutuse" juhend. Õpetuse koostas Art of Manliness ja see on puhuks, kui auto pidurid täielikult üles ütlevad ning mitte mingisugust muud lahendust näiteks eesootavast kokkuvarisenud sillast pääsemiseks pole.

1. Tee uks nii laialt lahti kui võimalik, vähendamaks riski, et hüpates kuidagi auto külge takerdud.

2. Jälgi maastikku tee kõrval ja katsu leida võimalikult hea maandumiskoht: näiteks pehmete murumätastega ala, kus kive, liiklusmärke ja muid takistusi pole.