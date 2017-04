Raamatutes ja filmides juhtub teinekord, et tegelane satub seksipeole – üritusele, kus koguneb grupp enamasti heal järjel ja kindla huviga inimesi. Nad maksavad soliidse sissepääsutasu, joovad šampust, vaatavad ringi ja otsivad sobivaid partnereid. Seejärel tekivad paarid, triod, kvartetid ja muud –tid ning üheskoos asutakse nautima ihurõõme. Pole kahtlustki, et midagi sellist leiab aeg-ajalt aset ka kuskil Maarjamaa katuste all. Võib oletada, et taolisi pidusid võib korraldada näiteks Eesti swingerite klubi. Härrasmeeste väljaanne GQ otsis üles Sarah Jane'i nimelise briti naise, kelle jaoks seksipidude korraldamine on igapäevane töö ja leiva lauale tooja. Naiselt uuriti: kuidas peaks käituma ja millega arvestama inimene, kes elus esimest korda satub seksipeole? Järgnev pärinebki seksipidude perenaise sulest. Hügieen on esmatähtis Kehahooldus. Ma pean siin silmas vahatamist ja raseerimist – või mida iganes sa pead tegema, et sa oleksid vaadatav ja, kui tohib öelda, siis ka nuusutatav. Alati tuleb enne asjade kallale asumist seep vahtu lüüa.

Ja taeva päralt, pööra tähelepanu sellele, mis toimub allpool ekvaatorit. Mehe kehakarvade puhul on reedel number üks hoida need kenad ja hoida need siledad. Ekstra siledusest vist ei pea rääkimagi – sa ju tahaksid suuseksi või mis?

Käitu normaalselt Kui sisened erootilisele peole, siis pole see päris sama kui astuda reede õhtul oma kodupubi uksest sisse. Püüa tunda end sisimas mugavalt – õnn ongi meie sees – ja kui sa ei leia endas piisavalt enesekindlust, siis õpi seda teesklema. Pole oluline, kuidas sa välja näed, enesekindlus on seksikas. Kõik kannavad oma seksuaalfantaasiatele vastavaid rõivad: lateks, nahk või lihtsalt täielik alastus. See on sinu võimalus haarata kontroll selle üle, kesiganes või misiganes sa sel õhtul tahad olla, niisiis astu ligi ja ole see, ükskõik kui veider see ka ei tunduks. Aga ära unusta enne saabumist teha koduseid töid. Võta ühendust korraldajaga ja küsi, mis on õhtu teema ja dresscode. (VIDA PRESS) Paaridel olgu kord paigas See, mis on lubatud ja mis mitte, peab olema juba saabudes kristallselge. Austage teineteist, võtke asja rahulikult, alustage kerge vestluse ja flirtiva silmsidega. Olen näinud paarikesi, kes lähevad tülli ja muutuvad armukadedaks ning see rikub ka teiste õhtu. Ole sõbralik ja ligipääsetav Kõik on hea ja tore ning inimesed ilusad, aga mõnedel inimestel on raskusi loomuliku käitumise ja olemisega. Niisiis ole sina paindlik, alati lahke ja vastutulelik. Olen näinud nii palju imeilusaid naisi ja nukk Keni välimusega mehi, kes on heidutatud ja ähvardava olekuga. Ära sina selline ole – seksipeod seisnevadki seksuaalses vabaduses, fantaasiates ja uute sõprade leidmises. Inimesed tahavad võtta end paljaks ja seksida, nad ei taha tunda end paksu, inetu ega puudulikuna, niisiis ära arvusta neid. Võta kaitse kaasa Alati pakutakse pidudel libesteid, aga sellest ei piisa. Vaata, et sa oleksid varustatud. Sa seksid võõraste inimestega. Neile ei meeldi kaitsmatus - ja ka sulle ei peaks. Ole lihtsalt sina ise