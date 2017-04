Kui mõni autotootja tuleb välja mudeliga, mis on Maailma Kõige Võimsam, siis võib ta stopperi käima panna – üsna pea loob mõni konkurent auto, mis selle mingite parameetrite poolest üle lööb. Mõnikord juhtub see isegi enne tootja enda arvates kõige vingema masina väljalaskmist. Nii ei saanud ka Inferno Exotic Cari loojad auto valmides kiidelda, et see maailma võimsaim oleks – küll aga võib see Mehhiko tootja pääseda autoajalukku hetkel kõige kergema mega-autoga.

Dante "Jumaliku komöödia" järgi nimetatud Infernol on 1400 hobujõudu ja nullist sajani läheb see vähem kui 2,7 sekundiga. Auto tippkiirus on 394 km/h ja see kvalifitseerub mega-autode klassi. Nii defineeritakse autosid, mille võimsus on suurem kui 1341 hobujõudu ehk 1 megavatt.

Piilusime topcarrating.com'i, kus on maailma kõige võimsamate autode edetabel. Kas Inferno võiks olla esikohal? Kaugeltki mitte. See võiks jagada 11.-13. kohta. Küll aga on sel autol üks omadus, millega teistele – vähemalt esialgu – eeskuju näidatakse.