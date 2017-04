Täpselt täna 20 aastat tagasi avas Tele2 eelkäija AS Ritabell Q GSMi kaubamärgi all oma mobiilivõrgu Eestis. Sidefirma leidis oma arhiivist video, kus on näha, mismoodi püstitati 1997. aastal praegugi pealinnas Jõe tänaval kõrguvat mobiilimasti ning kuidas nägi elu toona välja.

Ettevõttes algusest peale töötanud võrguehituse inseneri Margus Hergauki sõnul paistavad praeguse mastiehitusega võrreldes kostüümid kirjumad ja siblimist on rohkem.

"Omal ajal pandi püsti tollane tugijaamade tipptehnoloogia, millest praeguseks pole enam kaablijuppigi alles, kõik on mitu korda välja vahetatud. Mast ise aga teenib siiani iga päev ligi sadat tuhandet tallinlast," rääkis Hergauk.

Üks kõneminut maksis 1997. aastal keskmiselt 6 krooni.