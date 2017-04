Aastal 2015 alustas ajakirjanik, kirjanik ja kalamees Paul Greenberg erilist dieeti: ta jättis maismaaloomad oma menüüst välja ja sõi aasta otsa nii hommiku-, lõuna- kui õhtusöögiks vee-elukaid, valdavalt kala. Lisaks süvenes ta põhjalikult maailma eri paikade kalakulinaariasse. Sel nädalal linastus tema selleteemaline dokumentaalfilm "The Fish On My Plate" ("Kala Mu Taldrikul"). Kuidas kaladieet mõjus, vahendab Men's Health.

Kalas leiduvad omega-3 rasvahapped on teadupärast head selliste tervisehädade puhul nagu kõrge kolesteroolitase ja vererõhk, depressioon ning halb uni. Mida aga näitasid Greenbergi tervisetestid pärast aastast kaladieeti? Ütleme nii, et tulemused valmistasid mõningase pettumuse.

Mees ütles Buzzfeed Newsile, et aasta hiljem tehtud tervisetesti tulemused varasemast sisuliselt ei erinenud, kui välja arvata kerge vererõhu tõus. Ja lisaks koges ta enda sõnul mõningaid kalasöömise kõrvalnähtusi, mis olid tingitud suurenenud elavhõbeda manustamisest: näiteks aeglustunud mõtlemine ja vähem efektiivne mälu.